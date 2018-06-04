小琉球才喝的到　「卡布敦」創離島限定啤酒首例

2014年夏末，陳國駿、潘彥廷、林財安及陳南廷四個大男人，到日本沖繩旅遊，因緣際會下發現一款輕爽、回甘的日本啤酒，產地竟然標示「台灣」，這四個男人驚訝，台灣製啤酒原料、技術和環境這麼優良，怎麼能沒有屬於故鄉的啤酒呢？因此為了打造小琉球啤酒夢想，四位男生找了台灣知名酒廠「龍泉酒廠」，生產製造並搭配他們自己調配的特殊口感，研發出爽口配方只在島上販賣，開創離島限定啤酒首例。

炎炎夏日到小琉球遊玩，就是要喝「卡布敦」啤酒，三年前4位在地熟男返鄉打造啤酒夢想，自創小琉球限定「卡布敦啤酒(Captain Beer)」品牌，今(107)年為回饋消費者，特別贊助東港黑鮪魚季開幕活動，讓來東港參與盛會的遊客，驚艷這罐只在小琉球才能喝到的啤酒。



▲陳國駿(右)潘彥廷開創離島限定啤酒首例。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

潘彥廷說，創業初期，4人研發配方與龍泉酒廠接洽，對方認為他們是玩票性質頻頻拒絕，他笑說，持續3個月的「疲勞轟炸」，酒廠認定他們是玩真的，才答應幫他們開模釀造首批20萬罐的啤酒，小琉球啤酒夢才開始漸入佳境。



▲藍色原味和粉紅水蜜桃上下疊在一起就是一幅小琉球地圖。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

2015年的夏天，首先推出小琉球限定；單純原味的夏日口味，慢慢地,冬季限定的粉紅水蜜桃口味出現。在去(106)年底發行了以小琉球地圖的雙瓶設計新包裝，成為熱門伴手禮的商品。而且在黑鮪魚季壓軸；16日晚東港東隆宮前的千人饗宴，屆時除了佳餚美食、欣賞現場樂團表演外，每一桌都還有清涼的「卡布敦」啤酒可以品嘗，最能展現「辦桌」的熱鬧歡愉。



▲第一代小琉球限定卡布敦啤酒空罐變身存錢筒文創商品，深受小朋友喜愛。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

陳國駿說，「卡布敦Captain )」意思是船長或領導者，所以選擇小琉球為區域限定的啤酒，主要是因為它是一款生啤酒，酒體輕爽、色澤透明，保留啤酒的新鮮氣味與口感，最適合在炎熱的小島、海灘享用；另一方面，在曾經的日本旅行經驗中，發現當地區域限定啤酒的發展相當成熟，像是沖繩的ORION啤酒，早已成為當地觀光的重點，所以四位男人堅持將「卡布敦啤酒」留在小琉球，也是對這座小島的情感投入，希望遊客跟著「卡布敦」腳步玩小琉球，帶著滿滿的回憶回去。

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