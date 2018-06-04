NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈吳益政：冷氣問題只是冰山一角湖內警分局辦守望相助訓練及座談8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

小琉球才喝的到　「卡布敦」創離島限定啤酒首例

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/04 15:39
▲天氣熱來小琉球就是要喝「卡布敦」啤酒。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）
▲天氣熱來小琉球就是要喝「卡布敦」啤酒。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

炎炎夏日到小琉球遊玩，就是要喝「卡布敦」啤酒，三年前4位在地熟男返鄉打造啤酒夢想，自創小琉球限定「卡布敦啤酒(Captain Beer)」品牌，今(107)年為回饋消費者，特別贊助東港黑鮪魚季開幕活動，讓來東港參與盛會的遊客，驚艷這罐只在小琉球才能喝到的啤酒。

2014年夏末，陳國駿、潘彥廷、林財安及陳南廷四個大男人，到日本沖繩旅遊，因緣際會下發現一款輕爽、回甘的日本啤酒，產地竟然標示「台灣」，這四個男人驚訝，台灣製啤酒原料、技術和環境這麼優良，怎麼能沒有屬於故鄉的啤酒呢？因此為了打造小琉球啤酒夢想，四位男生找了台灣知名酒廠「龍泉酒廠」，生產製造並搭配他們自己調配的特殊口感，研發出爽口配方只在島上販賣，開創離島限定啤酒首例。


▲陳國駿(右)潘彥廷開創離島限定啤酒首例。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

潘彥廷說，創業初期，4人研發配方與龍泉酒廠接洽，對方認為他們是玩票性質頻頻拒絕，他笑說，持續3個月的「疲勞轟炸」，酒廠認定他們是玩真的，才答應幫他們開模釀造首批20萬罐的啤酒，小琉球啤酒夢才開始漸入佳境。


▲藍色原味和粉紅水蜜桃上下疊在一起就是一幅小琉球地圖。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

2015年的夏天，首先推出小琉球限定；單純原味的夏日口味，慢慢地,冬季限定的粉紅水蜜桃口味出現。在去(106)年底發行了以小琉球地圖的雙瓶設計新包裝，成為熱門伴手禮的商品。而且在黑鮪魚季壓軸；16日晚東港東隆宮前的千人饗宴，屆時除了佳餚美食、欣賞現場樂團表演外，每一桌都還有清涼的「卡布敦」啤酒可以品嘗，最能展現「辦桌」的熱鬧歡愉。


▲第一代小琉球限定卡布敦啤酒空罐變身存錢筒文創商品，深受小朋友喜愛。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.4）

陳國駿說，「卡布敦Captain )」意思是船長或領導者，所以選擇小琉球為區域限定的啤酒，主要是因為它是一款生啤酒，酒體輕爽、色澤透明，保留啤酒的新鮮氣味與口感，最適合在炎熱的小島、海灘享用；另一方面，在曾經的日本旅行經驗中，發現當地區域限定啤酒的發展相當成熟，像是沖繩的ORION啤酒，早已成為當地觀光的重點，所以四位男人堅持將「卡布敦啤酒」留在小琉球，也是對這座小島的情感投入，希望遊客跟著「卡布敦」腳步玩小琉球，帶著滿滿的回憶回去。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字小琉球卡布敦啤酒黑鮪魚季辦桌離島
從大陸人變台灣人　成為台灣女婿幼兒製作感謝卡　波麗士感動又窩心

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan