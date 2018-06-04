NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈高雄關舉辦水產品教育訓練海螺館鑑定出爐　認定不構成侵權8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

蔡英文臉書簡體字發文　期待有一天中國網民不用翻牆

記者王鼎鈞／台北報導2018/06/04 16:08
▲蔡英文總統透過臉書，以「簡體字」發表六四談話，她期盼兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。（圖／蔡英文臉書, 2018.6.4）
▲蔡英文總統透過臉書，以「簡體字」發表六四談話，她期盼兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。（圖／蔡英文臉書, 2018.6.4）

今天是六四天安門事件二十九周年，總統蔡英文在臉書特地用簡體字發文，跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。蔡英文期待，「有一天中國網民不用翻牆，就可以自由瀏覽我的臉書。我期待，兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」

★蔡英文臉書全文如下：

我想借著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

來到這裡的中國網民都會發現，我的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。

翻開天安門的歷史，當年中國統治當局出動軍隊、坦克車跟槍炮，鎮壓天安門廣場上的學生跟人民，並說成是政府平息暴亂的事件。幾十年來，中國大陸始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。 

對照之下，台灣也曾歷經二二八事件、美麗島事件，也曾被當時的統治當局說成是暴亂事件。但因為這些事件所醖釀、累積及動員出的社會能量，驅動了台灣民主政治的改革及全面的民主化。

這些年來，我們承擔起歷史的責任，並致力追求真相，以及對受難者與家屬的平反及賠償。 

台灣最近還成立了「促進轉型正義委員會」，這個委員會將調查並檢討威權時期國家在人權上所犯的錯誤，這些工作是為了進一步追求歷史事件的真相，撫平社會傷痕，化解對立，進而鞏固台灣的民主制度。

就跟台灣推動民主政治改革及轉型正義是一樣的道理，我由衷相信，如果北京當局可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石。

我期待，有一天中國網民不用翻牆，就可以自由瀏覽我的臉書。我期待，兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作，這是兩岸政府可以共同努力的目標。

關鍵字蔡英文六四網民轉型正義二二八
F16失聯搜救中　專案小組查原因空軍F-16失聯　發現疑似殘骸

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan