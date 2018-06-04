蔡英文臉書簡體字發文　期待有一天中國網民不用翻牆

今天是六四天安門事件二十九周年，總統蔡英文在臉書特地用簡體字發文，跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。蔡英文期待，「有一天中國網民不用翻牆，就可以自由瀏覽我的臉書。我期待，兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」

★蔡英文臉書全文如下：

我想借著這個機會跟對岸的中國人民講幾句話，分享台灣民主發展的經驗。

來到這裡的中國網民都會發現，我的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。