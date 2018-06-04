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出獄52天又性侵男童　惡狼：看到小孩就性衝動

社會中心／宜蘭報導2018/06/04 16:53
▲新北市一名 37 歲的性侵慣犯陳姓男子，出獄才短短不到 2 個月，竟又在宜蘭縣拐騙一名 10 歲男童，將其帶往工地性侵得逞。（示意圖／NOWnews 資料圖片）
▲新北市一名 37 歲的性侵慣犯陳姓男子，出獄才短短不到 2 個月，竟又在宜蘭縣拐騙一名 10 歲男童，將其帶往工地性侵得逞。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

真的太可惡！新北市一名 37 歲的性侵慣犯陳姓男子，曾經兩度犯下性侵幼童罪行，入獄十多年直到去( 2017 )年 7 月底才出獄；不料出獄短短不到 2 個月，他竟又在宜蘭縣拐騙一名 10 歲男童，將其帶往工地性侵得逞。陳男遭逮後，供稱自己只要看到幼童「不論男女都會有性衝動」、「會想要抱著他們性侵」。案經審理，宜蘭地方法院今（ 4 ）日宣判一審結果。

根據檢警調查，現年 37 歲的陳男是一名性侵慣犯，他在 1999 年犯下了第一起強制猥褻幼童的案件，遭逮的他，接受強制治療並入獄服刑。 3 年後陳男出獄，又在 2005 年性侵了一名 9 歲男童，二度犯案被逮入獄的他，直到去年 7 月底才期滿出獄，豈料出獄不到 2 個月時間，他又三度犯案。

案發當天中午，受害的 10 歲男童獨自走到社區籃球場，準備叫正在打球的哥哥回家吃飯，不料卻被陳男盯上，並拐騙他前往一處無人工寮內性侵得逞。事後男童獨自返回家中嚎啕大哭，經母親追問後才得知此事，趕緊報警處理，警方也立即循線將陳男逮捕。

陳男遭逮後，坦承自己性侵男童，並且語出驚人地表示，自己只要看到幼童「不論男女都會有性衝動」、「會想要抱著他們性侵」。全案經過審理，將在今天由宜蘭地方法院進行一審宣判。

關鍵字性侵幼童男童性衝動出獄慣犯
撞死違規行人　他淚：寧願是我死！

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