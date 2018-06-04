出獄52天又性侵男童　惡狼：看到小孩就性衝動

真的太可惡！新北市一名 37 歲的性侵慣犯陳姓男子，曾經兩度犯下性侵幼童罪行，入獄十多年直到去( 2017 )年 7 月底才出獄；不料出獄短短不到 2 個月，他竟又在宜蘭縣拐騙一名 10 歲男童，將其帶往工地性侵得逞。陳男遭逮後，供稱自己只要看到幼童「不論男女都會有性衝動」、「會想要抱著他們性侵」。案經審理，宜蘭地方法院今（ 4 ）日宣判一審結果。

根據檢警調查，現年 37 歲的陳男是一名性侵慣犯，他在 1999 年犯下了第一起強制猥褻幼童的案件，遭逮的他，接受強制治療並入獄服刑。 3 年後陳男出獄，又在 2005 年性侵了一名 9 歲男童，二度犯案被逮入獄的他，直到去年 7 月底才期滿出獄，豈料出獄不到 2 個月時間，他又三度犯案。