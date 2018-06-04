嘉北國小躲避球奪全國首冠　十月韓國出征

嘉北國小男童躲避球隊成軍十一年，在教練林炫宇的指導下屢戰皆捷，去年全國賽拿下亞軍，出征「2017年全港閃避球錦標賽暨國際邀請賽」奪冠，創下嘉義巿有史以來最好成績。今年在台東舉辦的全國賽，男童組在循環賽十場激烈的交戰中脫穎而出，獲得首冠，勇奪龍旗。

嘉義巿嘉北國小男童組繼去年打下全國亞軍，締造有史以來最好成績後，今年趁勝追擊，於教育部主辦的中華民國第十九屆全國躲避球錦標賽中一舉封冠，奪得龍旗，十月將代表台灣前往韓國首爾參加亞洲盃躲避球公開賽。



▲林炫宇終於達成十年來的目標「龍旗」。（圖／林炫宇提供 , 2018.06.04）

兼任嘉北國小體育組長的教練林炫宇，3日在嘉北男童確定榮獲冠軍時喜極而泣，他說，「龍旗是鬥球界中每位教練與球員最終的夢想，我們努力了十年，嘉北終於達成了目標，相信，有了龍旗的加持，未來的嘉北鬥球路上，不管再怎麼艱辛，我們還是會繼續走下去的，熱血繼續奔馳著，永不放棄。」

林炫宇談到今年能踏上冠軍之路的關鍵，兩位身高一百八十公分的雙胞胎主攻手葉丞洋、葉丞桓發揮強大火力，主導手及攔截手藍鈿寓、黃千睿、殷承宏實力盡現，與防守悍將張仲威、楊明叡的合作無間，讓團隊發揮穩健防守為得勝關鍵。



▲嘉北國小躲避球男童組贏在防守陣勢穩定。（圖／嘉北國小提供 , 2018.06.04）

林炫宇亦是同時拿到全國國中男子組冠軍的北興國中教練，林炫宇指出，北興國中躲避球隊成立三年，比賽前跟著嘉北國小躲避球隊每週六在嘉北集訓，沒想到雙雙拿下冠軍，林炫宇因此被網友譽為「最佳教練」，肯定他帶出優秀選手與團隊，更有網友留言讚嘆「竟然能同一年囊括國小男與國中男冠軍，太厲害了！」



▲同樣由林炫宇指導的北興國中男子躲避球隊也在今年全國賽拿第一。（圖／林炫宇提供 , 2018.06.04）

今年十月、十一月嘉北國小男童躲避球隊和北興國中男子躲避球隊將分別代表台灣，參加韓國首爾亞洲盃躲避球公開賽及全港閃避球國際錦標賽，期盼經費到位順利成行，為國爭光。