葫蘆墩軟埤仔溪水質　全國最佳龍舟賽水質

豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪日前舉辦了有史以來首次龍舟賽，環保局進行水質體檢，檢測報告4日出爐，綜合河川汙染指標（RPI）評估結果，軟埤仔溪的RPI值僅1.5，為未受汙染等級；水質比宜蘭冬山河還優，更勝過高雄愛河等全台各地知名龍舟競賽場所，堪稱全國最佳龍舟競賽水域水質。
市府環保局指出，市府水利局整治軟埤仔溪首重水質改善，不僅設置截流及現地處理設施來確保水質，湖區周圍中也廣植淨水植物並結合透水鋪面，將收集的雨水有效的過濾、入滲與儲存，達到水資源永續利用。其中，水質現地處理設施每日可處理3,000噸的截流汙水，其中100噸的中水可做為園區內沖廁用水、植栽澆灌等再利用，剩餘的水則補充河川基流量，涵養水源，扮演著調節溫度、灌溉農田和蘊養生命的角色。
6月2日來自各地的選手齊聚在豐原軟埤仔溪，舉行龍舟錦標賽，選手與觀眾皆對於軟埤仔溪的水質清澈留下深刻印象。經環保局實際檢測兩個取水點，結果發現水質溶氧量均達8.0毫克/公升以上，生化需氧量為 2.3、3.4 毫克/公升 ，懸浮固體物為3.2、7.4 毫克/公升，氨氮則為未檢出及0.11毫克/公升。
▲綜合河川汙染指標（RPI）評估結果，軟埤仔溪的RPI值僅1.5，堪稱全國最佳龍舟競賽水域水質。(圖／台中市政府環保局提供2018.6.4)
環保局表示，軟埤仔溪上述4項水質經過綜合評估結果，RPI指標值為1.5，為未受汙染等級，且相較於國內其他知名的輕艇訓練或端午龍舟競賽河道水質皆較優良，包括宜蘭冬山河RPI2.5、台北大直基隆河RPI6.3、彰化鹿港福鹿溪RPI5.5、台南運河RPI4.5及高雄愛河RPI6.8等，軟埤仔溪水質堪稱是全國最佳龍舟賽事水道水質 。
環保局長白智榮表示，市府致力於河川的整治，除營造生態景觀環境外，更首重水質改善，提供給市民朋友優質的休憩場所，並將做為輕艇的訓練基地，環保局會持續監測水質，確保水質優良。歡迎全國民眾今(107)年花博，一同到葫蘆墩園區欣賞軟埤仔溪鑽石級水與綠公園。