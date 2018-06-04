葫蘆墩軟埤仔溪水質　全國最佳龍舟賽水質

豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪日前舉辦了有史以來首次龍舟賽，環保局進行水質體檢，檢測報告4日出爐，綜合河川汙染指標（RPI）評估結果，軟埤仔溪的RPI值僅1.5，為未受汙染等級；水質比宜蘭冬山河還優，更勝過高雄愛河等全台各地知名龍舟競賽場所，堪稱全國最佳龍舟競賽水域水質。

市府環保局指出，市府水利局整治軟埤仔溪首重水質改善，不僅設置截流及現地處理設施來確保水質，湖區周圍中也廣植淨水植物並結合透水鋪面，將收集的雨水有效的過濾、入滲與儲存，達到水資源永續利用。其中，水質現地處理設施每日可處理3,000噸的截流汙水，其中100噸的中水可做為園區內沖廁用水、植栽澆灌等再利用，剩餘的水則補充河川基流量，涵養水源，扮演著調節溫度、灌溉農田和蘊養生命的角色。