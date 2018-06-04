來不及的父愛！美兵出任務殉職　戰友「手捧女兒」惹淚崩

美國一名駐阿富汗的士兵哈里斯（ Chris Harris ）遭自殺炸彈襲擊不幸殉職，來不及和妻子腹中的寶寶相見。在寶寶出生後，妻子特別邀請哈里斯的戰友們，一起穿著英挺軍裝合照，只見他們伸出一雙雙大手將寶寶捧在手心，而寶寶的衣服上大大的「我的爸爸，我的英雄（ My Daddy, my hero ）」幾個字，彷彿是在對哈里斯喊話，畫面既感動又溫馨。

哈里斯才剛得知妻子布里特（ Britt Harris ）懷孕消息，未料一周後卻不幸在任務中身亡。不過，堅強的布里特並沒有因此灰心喪志，反而在得知寶寶性別後，特別寄粉紅色紙花的拉炮給亡夫的戰友，和他們一同分享喜悅，雖然哈里斯已不在人世；弟兄們仍替他漂亮的女兒即將出世感到開心。

3 月 17 日這天，不僅是哈里斯的戰友們返美的日子，也是女兒克里斯蒂安（ Christian ）出生的大喜之日，布里特也特別邀請弟兄們一起合照紀念。從照片中可見，哈里斯的戰友們穿著軍裝，紛紛伸出雙手將克里斯蒂安捧在手心，而克里斯蒂安睜著圓滾滾的大眼，不哭不鬧的望著鏡頭，就如同衣服上的文字，堅定的眼神似乎透露出「我的爸爸，我的英雄（ My Daddy, my hero ）」的訊息。

另外一張照片則是布里特穿著大紅色洋裝，手裡緊緊抱著克里斯蒂安，哈里斯的戰友們在她們身後排排站，舉起右手敬禮，向殉職的哈里斯致意，令人鼻酸。布里特表示，這些照片是給克里斯蒂安長大後回顧，希望藉此讓她知道，「就算父親不在了，還是有許多人愛著她」。



▲布里特在女兒出生後，邀請哈里斯的戰友們一起合照。（圖／翻攝自 IG ）



▲布里特希望透過這些照片，讓女兒知道，即使爸爸不在了，還是有很多人愛她。（圖／翻攝自 IG ）