名家論壇》楊威利／戰史與美國海軍

6月1日，在有關南海問題與北韓議題上，美國參謀首長聯席會議麥肯齊(Kenneth McKenzie)中將在面對媒體詢問南海議題時表示：美軍在西太平洋攻陷小島的經驗豐富。媒體追問這是指犧牲數千名美軍的太平洋奪島作戰嗎？麥肯齊答覆：我只是在說事實，我軍當年攻陷孤懸海外小島的經驗豐富，因此這是美軍以前就擁有的核心能力。他並強調，這不過是單純陳述歷史事件，不用過度解讀。

先說結論再論述。 運用戰史解說現況需有被酸的可能。 美國海軍早於七大洋蠢動，凡事我可以你不行。

先前的5月27日，美國海軍希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號巡洋艦（USS Antietam）駛入南海西沙群島12海里，中國大陸方面嚴重抗議。

麥肯齊中將運用二戰太平洋戰爭奪島成功的案例，暗示美國有能力對付中國大陸在南海的島礁建設，這些案例包括瓜達康納爾（Guadalcanal）、所羅門群島、新幾內亞群島、中太平洋各群島、馬里亞納群島、硫磺島與沖繩等。然而用戰史為例卻有正反兩種作用，首先是美軍固然逐步將日軍所占領的島嶼一一攻克，但也付出慘重的代價。

這種慘敗的經驗即使在1942年6月中途島戰役後，美軍也還是吃鱉，例如在瓜達康納爾作戰期間，已經登陸的美軍陸戰隊遭到日軍艦砲轟擊，在薩弗島（Savo）海戰時海軍損失慘重。更別提1942年3月，當美國本土無法馳援困守在巴丹半島（Bataan）與柯里基多要塞（Corregidor）的美軍時，諭令麥克阿瑟撤離到澳洲，遺缺由喬納森中將接任，雖然麥克阿瑟留下「我會回來的」這句名言，但對留守的美軍來說，這是麥克阿瑟遺棄了他們，當時美軍流傳著這樣的諷刺歌曲：

道格道格不膽怯，

他只是謹慎，並不是害怕，

他正小心翼翼守護富蘭克林打造的金星。

四星上將和巴丹上的美食同樣罕見。

既然美國喜歡舉二戰奪島成功的案例當範本，自然也會有反論指出，美國在1942年初期遭受挫敗的戰史，後續更表明美軍是以極大的傷亡來攻克這些小島，麥肯齊中將這種舉例不知道用意何在？



▲1942年在科里基多要塞投降的美軍，在得知麥克阿瑟將軍撤離後失望透頂，最終彈盡援絕投降。引用戰史論證時需小心戰史的兩面性與戰勝者就是正義的必然性弔詭。（圖／取材自美國國家檔案局）

麥克阿瑟在韓戰期間，於戰況不利時還想動用原子彈扭轉，當時曾遭到美國政府嚴厲告誡要謹言慎行，越高階的將官越是要謹言慎行。未料，從1950年代進化到2018年，美軍高階將領回答媒體的方式卻沒有長進多少。

事實上在全世界到處駐軍與設置基地的國家就是美國，美洲區域自然不必說，印度洋中央有個龐大的狄亞哥加西亞（Diego Garcia），在東非吉布地開設基地卻密切注意中國大陸吉布地基地的動態，其他地區如中東的敘利亞與伊拉克，亞洲的阿富汗等都有美軍或軍事的蹤跡。

為什麼美國軍艦可以在全世界縱橫七大洋，而中國大陸在南海島礁作軍事建設還要被美國高階將領酸言酸語的，為什麼會這樣？沒有為什麼，因為我可以你不可以，我美國部署軍力就是維持世界和平，怕了吧！

●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，文章歡迎寄至public@nownews.com