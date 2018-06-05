評吳音寧　柯文哲：小白兔來台北政壇會被宰

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，她昨天首度親上政論節目，針對高薪、魚翅、送禮等爭議作澄清，強調過去外界的諸多指控，全都是「假新聞」，已請北農的法律顧問研議如何處理，不排除提告。對此，台北市長柯文哲今（ 5 ）日表示，他對吳音寧個人的品德不會懷疑，但台北政壇是殺戮戰場，「來一隻小白兔當然會被宰」。
柯文哲說，坦白講，他對吳音寧個人的品德不會懷疑，「不過她真的是小白兔，當時農委會用這個人，我就說台北政壇這麼複雜，她撐得住嗎？台北這種政壇，這是殺戮戰場，來一隻小白兔當然會被宰」。
對於吳音寧被指年薪 250 萬元，也讓她被冠上「二百五」的稱號，柯文哲則說，如果被抹黑，她就拿證據出來，因為總是有數據，拿出來講一講，他也有特別交代說，要求政風處、還有北市府駐北農的監察人，去把帳目查一查，把事實真相拿出來講。
至於前副總統呂秀蓮昨接受電視媒體訪問時語出驚人，含淚說自己不忍心看到台灣在民進黨執政下淪亡，因此她要切腹自殺，柯文哲僅說，「沒那麼嚴重。」
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