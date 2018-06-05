郵政物流園區開工　賴清德：將成電子商務及物流關鍵樞紐

桃園市長鄭文燦今（5）日上午陪同行政院長賴清德，前往龜山區郵政物流園區基地，出席「中華郵政物流園區新建工程案開工動土典禮」，鄭文燦表示，中華郵政不僅提供郵政服務，也朝向智慧物流、金流、電子商務發展；市府全面配合中華郵政物流園區計畫，包括都市計畫審議、容積規範、周邊條件、招商及營運等方面，讓中華郵政物流園區成為中華郵政轉型的亮點。

鄭文燦指出，中華郵政物流園區占地約17.14公頃，投資金額約220億元，規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建築物，其位於機場捷運A7站周邊，往返台北及機場約20分鐘路程，交通非常便捷。機場捷運A7站產專區約有45公頃，其中22公頃由禾聯碩、順達科技、致茂電子聯合開發，另外一半土地則作為中華郵政物流園區，周邊擁有林口工三、工四、華亞科技園區，創造產值相當可觀，可說是含金量密度最高的物流園區，完工後將可培育人才、引進產業、育成新創公司，創造更高的附加價值，完善各種條件，形成新型態科技園區。未來不只是物流園區，也是科技及生態園區，兼具生活及商務交易機能，大幅提升複合功能。

鄭文燦也指出，桃園約有2,000家物流公司，目前開發中大型物流園區包括：中華郵政物流園區、長榮物流園區、沙崙產業物流園區、長安產業物流園區、幼獅產業物流園區等，可帶動產業投資，相信中華郵政物流園區會是最亮眼的園區，同時配合亞洲‧矽谷計畫，跨境電商也會在此形成聚落，更加證明亞洲‧矽谷計畫具有前瞻性。

行政院長賴清德表示，郵政物流園區的成立包括3層意義，第一層意義是代表中華郵政這家百年公司積極轉型的努力；第二層意義是配合政府政策，成立物流共用平台及跨境電子商務物流園區；第三層意義則是展現中華郵政公司持續為國效勞、為民服務的精神。跨境電子商務是未來重要產業之一，東亞地區也是跨境電子商務蓬勃發展的區域，因此該園區的開闢，符合國際潮流及台灣的需要，期勉在中華郵政帶動台灣跨境電子商務及物流產業的發展，也成為跨境電子商務及物流產業的領頭羊角色。



▲賴清德說，發展跨境電子商務，其實台灣的條件相當的好。第一個因為台灣位處東亞的關鍵地位，在交通便利的優勢上，是其他國家所沒有辦法取代的。（圖／行政院提供 , 2018.06.05）

賴清德也表示，園區具有以下4個特色，首先是透過省能節電約30%的綠建築設計，以及風力發電裝置的設置，打造成為綠能園區；第二是應用工業4.0中物聯網（IoT）、大數據分析及人工智慧等技術，以及智慧交通及停車場的設計，提升未來管理及操作等方面的效益，成為智慧園區；第三是透過約4,000坪的公園及約2公頃的滯洪池，塑造具有舒適環境的生態園區；第四是以「前店後廠」的創新開發方式，透過工商服務中心，提供林口地區商務、旅宿及會議等活動的服務。