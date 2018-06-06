女大生抽大麻遭撿屍　學弟趁昏沉奪初夜　她痛到哭求不要

女大生向警方控訴，2016 年 3 月她為了學校活動進行彩排，結束後她與兩名學弟一起去吃消夜，三人吃完後就在宿舍解散，但其中一名曾帶她去抽大麻的學弟再度邀她一起呼麻，她因為信任便答應到學弟家一起吞雲吐霧，不料卻慘遭性侵，被奪走珍貴第一次。

防人之心不可無。 台北一名女大生 2016 年 3 月與她非常信任的學弟一起抽大麻，怎料學弟卻趁人之危撿屍性侵，奪走她的初夜。檢方經調查後，日前以罪證不足判處不起訴，女大生不服再上訴，檢方經偵辦後發現，她臉書兩次貼文內容有所出入，故仍處分不起訴。

女大生說，當時學弟一直問她「有感覺了嗎？」但她因為自己是處女怕痛拒絕，沒想到學弟竟然不顧她感受，趁她意識昏沉、四肢無力時硬上。因為是第一次，她感覺下體很痛，哭著喊停，但學弟回應「好」後仍繼續性侵她。

學弟在接受警方訊問時坦承有與學姊發生性關係，但他強調是你情我願，絕非性侵。他解釋，自己知道學姊是處女，所以過程中怕她不舒服有問她要不要暫停一下，學姊說「好」，兩人在房間抽菸聊天後，他又問學姊要不要繼續「水乳交融」，學姊同意才一起回床上辦事。

檢方偵辦後，日前以罪證不足不起訴，女大生不服再上訴，檢方經調查後發現，她臉書兩次貼文內容前後不一，且女大生雖聲稱遭性侵，但案發前與學弟互相愛撫、親嘴，案發後也未立即求救，還讓學弟騎車載她出門，檢方認為非一般性侵常情，故仍處分不起訴。



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