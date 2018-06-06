好大膽！老闆調監視器　驚見檳榔西施在店裡「相愛相愛」

檳榔攤老闆娘在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，她的員工近來行為脫序，被愛情沖昏頭。並指該名西施的前夫 10 年來沒養家、養孩子。現在她交了新男友，兩人天天黏在一起，且男方沒錢花就叫她先從每日帳款裡拿錢，甚至在她睡覺時、無法回應是否允許下，直接傳 LINE 說要預支，之後就寫在報表支出上。

膽大包天！日前一名檳榔店老闆娘調監視器查看，驚見女員工在店裡與她男友啪啪啪，事後與該名女員工溝通，並要她不要再帶男友到店裡，被客人撞見會很難看，結果該名員工的男友卻說「又沒關係」，讓她超傻眼，直問「到底誰才是老闆？」

原 po 說，該名西施的男友連續 5 個月都沒有工作，還會趁她早上去開門前，擅自拿取店內商品，直接在白板上寫欠她 500，當天下班結帳發現少 500，在查帳查的快瘋掉時，她親愛的員工才說是她男友拿走 500 元的東西未付錢，讓她當下破口大罵，並警告她以後未經許可不准有這種行為。

老闆娘接著說，某天她無意間從兒子口中聽到，女員工的男友抓了一隻穿山甲放在店裡，由於穿山甲是保育類動物，於是她急忙打電話詢問穿山甲的下落，對方表示他賣給朋友了，她告知對方「這樣違法且穿山甲是保育類」，隨後就掛電話開始調監視器看他賣給誰，怎料猛然一看，竟意外看到這驚人的一幕。



▲檳榔西施與男友明目瞻膽在店內盡激情嘿咻。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

她驚見該名女員工與她男友在店內「相親相愛」的畫面，雙方濃情密意地享受魚水之歡。隨後在女員工上班之際，便苦口婆心勸她別這樣做，並跟她說這樣明目瞻膽要是被客人看到很不好。「妳男友每天一到店內就脫光上身，坐在我店門口，這樣很不好看」，怎料渣男卻回應「又沒關係」，且依然我行我素、為所欲為，讓她不禁懷疑「到底誰才是老闆？」

此外，原 po 提及，這陣子看監視器，發現女員工屢次與渣男躲在店後睡覺，不顧店又不包檳榔，她忍無可忍只好請員工走人。原 po 更指該名女員工 5 月共遲到 1011 分鐘，「雖然氣她有了愛情就傻了，但依然不會扣她全勤，畢竟她曾經是我最喜歡最相信的員工。」並直說「只能祝她好運了，有了愛情就不要麵包了，麵包最終輸給真愛」。

此文一出，許多網友都傻眼留言：「這有點扯吧，看畫面是把檳榔攤當砲房了嗎？」、「有這麼飢渴嗎…」、「餓了在吃鮑」；另也有網友認為原 po 很佛心：「老闆娘妳員工怎麼了，離門口很近耶。然後不扣全勤，也太佛心了」、「 妳人太好，是員工跟他朋友太誇張」、「佛系老闆娘」。



▲檳榔西施經常與男友躲到店後睡覺，屢勸不聽。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）