農產品價格直落　韓國瑜赴高市大樹區為農民請命

農產品滯銷、價格直直落，農民辛苦耕種血本無歸，韓國瑜6日偕同高雄市議員許慧玉、劉德林、市議員參選人吳利成、孫建萍等人，到高雄市大樹區為農民請命、促銷農產品，並呼籲企業團體踴躍認購，幫農民度過難關。他還向農民承諾，未來若有機會入主高雄市府，將全力推動南南合作，幫忙農民搶訂單、拚經濟。

吳利成表示，韓國瑜是專門賣菜、賣水果的，可以體會農民的艱苦，高雄的鄉親對他有很高的期望，事實上，農民根本就不想管政治，蔬果要賣出去，家裡的人才有飯吃，拚經濟最重要。

78歲的農友張和男表示，現在肥料、塑膠袋、水電都在漲，只有農產品價格一直落，一顆鳳梨要18個月才能收成，辛辛苦苦種的水果賣不出去，不能怪農民搶種，農民只知道要怎麼種好的水果，政府要輔導幫忙賣。

今年82歲的「鳳梨伯」林益，從16歲開始種鳳梨，他說，他還有50甲的鳳梨還沒有摘，今年價格太差，摘多少就虧多少，至少要虧好幾百萬元。

日前掛出「民進黨不倒，農民不會好」布條的里長孫國憲氣憤表示，布條一掛出來，就有人來找他麻煩，問他玉荷包一斤賣多少錢給企業，真的是莫名其妙，是不是支持民進黨的農民賣多少錢就沒人管？可以賣到好價錢，不就是全體農民所期盼的？

韓國瑜表示，以往大家都會祈求風調雨順，但現在只要大豐收，農民就要流目屎，整個產銷失靈。台灣水果在新加坡、大陸、香港都大受歡迎，品質是一流的，只要有外銷通路，多好、多高級的水果，農民都可以種得出來。他認為，台灣內需市場有限，兩岸要和善交流，未來他將推動南南合作，幫忙農民搶訂單，把台灣的農產品銷出去。

韓國瑜特地感謝高市拳擊委員會訂購5千公斤鳳梨、3千公斤香蕉，準備在6月22日舉行的全國比賽中讓選手分享。另外，今天參與認購水果的人士還包括：台灣文教經貿交流協會理事長楊朝欽訂購1千公斤鳳梨、1千公斤香蕉；餐飲業者鄭東元訂購2千公斤鳳梨、2千公斤香蕉；現場還有企業家溫國呈等人購買荔枝。



▲韓國瑜感謝高市拳擊委員會訂購鳳梨、香蕉，並準備在22日舉行分享。（圖／韓國瑜提供 , 2018.06.06）