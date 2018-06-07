年薪250萬！OL網購假學歷騙高薪　請假做這事遭揭穿

學歷造假還高調，這下悲劇了！新北市一名 30 多歲的徐姓女子去年網購一份假的倫敦政經學院（ London School of Economics, LSE ）畢業證書，又謊稱畢業於歐美名校，順利獲北部一私人公司以年薪 252 萬聘用，未料徐女到職沒多久就請喪假，卻被抓包出國玩還打卡，公司一查才發現徐女學歷造假，火大提告求償。

綜合媒體報導，徐女入手倫敦政經學院的偽造畢業證書後，前去應徵該公司人資主管職缺，並在履歷表上稱畢業於美國麻省理工學院（ MIT ）、倫敦政經學院等名校，曾於其他公司擔任高階主管，學經歷看似完整、亮眼獲得面試官青睞，開出年薪 252 萬元聘用，讓徐女自去年 6 月起開始上班。