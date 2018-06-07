年薪250萬！OL網購假學歷騙高薪　請假做這事遭揭穿

學歷造假還高調，這下悲劇了！新北市一名 30 多歲的徐姓女子去年網購一份假的倫敦政經學院（ London School of Economics, LSE ）畢業證書，又謊稱畢業於歐美名校，順利獲北部一私人公司以年薪 252 萬聘用，未料徐女到職沒多久就請喪假，卻被抓包出國玩還打卡，公司一查才發現徐女學歷造假，火大提告求償。
綜合媒體報導，徐女入手倫敦政經學院的偽造畢業證書後，前去應徵該公司人資主管職缺，並在履歷表上稱畢業於美國麻省理工學院（ MIT ）、倫敦政經學院等名校，曾於其他公司擔任高階主管，學經歷看似完整、亮眼獲得面試官青睞，開出年薪 252 萬元聘用，讓徐女自去年 6 月起開始上班。
不過，徐女到職一個月後，即以外祖父過世為由向公司提出要請 19 天喪假服喪，公司不疑有他准假，卻透過臉書發現徐女竟是出國旅遊，還不斷打卡曬照，當下公司高層立即展開調查，才驚覺徐女外祖父早已過世，更連帶發現徐女學經歷全都造假，氣得在去年 8 月將她資遣，雙方因此鬧上法院。
該公司控告徐女涉嫌詐欺、偽造文書，在去年 6 月至 8 月任職期間，共詐領 43 萬多元。徐女自認理虧，坦承因一時貪念鑄成大錯，自願賠償公司 60 萬元和解，希望公司能原諒她。最後該公司同意徐女提議、雙方和解，新北地檢署因此處分徐女緩起訴，並須另付國庫 5 萬元。