情侶開房遭偷拍！無碼性愛片瘋傳1個月　友私訊：是你嗎

衰！特意安排旅遊放鬆享受兩人世界，卻遇上這種事。日前，中國大陸一名張姓男子與女友到蘇州旅遊，入住蘇州某家酒店，兩人在房裡激情「啪啪」，沉浸在男歡女愛的美好時光。怎料，床戰過程竟被偷拍剪成 40 分鐘影片 PO 網，獲得上萬人點閱，直到友人私訊詢問「這是你嗎？」他才發現遭到偷拍。

根據江蘇新聞報導，張男與女友日前到蘇州遊玩時，在景德路「親的酒店」開房住了 3 天，沒想到 1 個月後，竟收到友人傳來他與女友在酒店內的無碼性愛影片，且時間長達 40 分鐘，這讓他感到相當震驚又氣憤，質疑酒店在他們不知情的情況下偷裝了攝影機。他認為，酒店侵犯了他的個人隱私權，並直說「我來酒店是來消費的！」為此，他也專程從北京到蘇州報案。

酒店業者婁先生接受警方訊問時則聲稱「針孔是客人裝的，且裝得非常隱蔽，裝在房間裡的綠植裡，電線從空調接出來，從綠植後面的牆壁走，是找不到的」，他大聲喊冤「這件事我們也是受害者」。



▲情侶開房「啪啪」遭偷拍，床戰激情過程被剪輯成 40 分鐘無碼影片 PO 網。（圖／翻攝自江蘇新聞）

警方獲報後，立刻前往調查，發現房間半面牆都是用綠植裝飾，針孔攝影機確實隱藏其中，一般人很難發現。經過幾輪搜查後，警方便在另一個房間內，發現一個一模一樣的鏡頭。

警方透露，針孔加裝手法老練，是由一個偷拍集團偷裝的。而在張男報案前，這個偷拍集團已在河南被逮，目前警方正在核實對方身分。不過，張男認為，即便如此，酒店仍有不可推卸之責任。