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影／蕭秉治甩憂鬱折磨深情演唱　周杰倫現「聲」祝福

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/07 21:04
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曾受憂鬱症折磨的蕭秉治（廷廷），暫別歌壇3年後，帶著全新專輯《凡人Mortal》，宣告正式回歸！今（7）日的發片記者會上，唱片公司找來周杰倫現「聲」祝福，讓他非常感動。


▲唱片公司以演唱會規格打造記者會現場，蕭秉治深情的彈琴唱歌。（圖／相信音樂提供, 2018.06.07）

這次的發片記者會耗資百萬，打造舞台、燈光、3K雷射投影，媲美大型演唱會規格，蕭秉治在眾人面前彈著鋼琴，深情詮釋新歌〈愛過你有多久就有多痛〉、〈我好想好想你〉。之後播放出神秘祝福影片時，讓蕭秉治好感動，周杰倫鼓勵蕭秉治：「聽說廷廷從小聽我的歌長大，那就好好創作，好好把好音樂帶給大家。」蕭秉治看到小時候的偶像為他祝福，更多了點自信，希望能累積更多作品，唱進小巨蛋。


▲蕭秉治在MP魔幻力量時期，總是以墨鏡造型現身，這回以個人身分回歸歌壇，拿掉墨鏡的他，讓人備感親近。（圖／相信音樂提供, 2018.06.07）

還有一直都很關心蕭秉治的師兄阿信，也錄下祝福影片，為蕭秉治加油：「他可以把每首歌，詮釋得很流暢、很淋漓盡致，大家不妨戴上耳機聽聽看。」終於回歸舞台的蕭秉治，心情既緊張又興奮，接下來他將舉辦簽唱會，與歌迷近距離互動，並預告8月18日會舉辦免費新歌演唱會，與歌迷見面！最新專輯《凡人Mortal》於明（8）日，正式發行。
 

關鍵字蕭秉治凡人mortal周杰倫五月天阿信
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