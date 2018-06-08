名家論壇》黃創夏／力挺音寧？因為蔡英文慌了‧‧‧

且看，民進黨的中常會是所有黨政高層、各地諸侯和重量級民代齊聚一堂的盛會，這麼多領袖人物聚集一堂，討論的事，做出的決議，一定都是國之大事，重中之重。

這絕對不是在「反諷」，蔡英文身體力行昭告國人，「保衛吳音寧」就是民進黨生死存亡之首要大事，為了吳音寧，蔡英文號召全體民進黨員「人不分男女老少，地不分東南西北」進行總動員，只差一點就要喊出「十萬網民十萬軍」，全面反攻了‧‧‧

「小吳」勝於「大吳」，吳音寧才是蔡英文心中肉，民進黨內最不世出的人才，保衛吳音寧才是蔡英文最至高無上的「台灣價值」！

然而，六月六日的民進黨中常會，特別叫了農委會副主委陳吉仲進行專案報告，許多人充滿期待，期待會討論目前香蕉、木瓜、鳳梨‧‧‧價格崩跌的對策，或者是面對「空梅」缺水危機之對策。

這些「市井小事」在英明偉大的蔡英文眼裡，竟然都不是大事，和蔡英文念茲念茲的「台灣價值」毫不相干，據民進黨會後記者會上發言人所轉述的資料，這個最重要的黨政決策首腦會議上，陳吉仲主動拿出圖表捍衛吳音寧做的好，蔡英文更發出「捍衛吳音寧」總動員令！

六月六日，原來是吳音寧的「六六大順」，證明了吳音寧一定符合蔡英文的「台灣價值」，至於嗷嗷待哺的農民們，對不起，蔡英文也明確告知她根本不Care，這一天，也是農民的「六月六日斷腸時」‧‧‧

一個小小北農總經理，吳音寧真的這麼重要嗎？

是因為吳音寧的能力特別強嗎？

看看她最近在台北市議會上的反應能力，還有年薪多少扯不清楚的爭議，蔡英文力挺吳音寧應該不是看上她的能力！

是吳音寧的人脈特別強，可以滲透到每一寸土地嗎？

看看吳音寧最近惹出的爭議當中，她認識的「公益團體」或是在台北市議會逼出所謂的饋贈名單中之「貴賓」，多數還是繞著她的故鄉彰化溪州，吳音寧認識的人脈恐怕只限定在她的家鄉，對地方派系的了解，洪耀福和柯建銘，比吳音寧強上何止是千百倍！

是因為吳音寧的家世背景特別重要嗎？

吳音寧的父親吳晟雖然是個農民詩人，但蔡英文身邊圍繞的都是「文青」，恐怕也不會特別在意吳晟的文筆吧‧‧‧

吳音寧的舅舅莊秋雄雖然是台獨運動重要領袖，但是全美台獨聯盟創辦人張燦鍙等先驅們，也沒有受到蔡英文特別的禮遇啊‧‧‧為何要獨厚莊秋雄？

更何況，民進黨文化「只有老大，沒有大老」，許信良、施明德、林義雄，民進黨何嘗努力過「尊重前輩」？看看最近泛綠陣營對呂秀蓮的冷嘲熱諷，蔡英文「因莊秋雄而力挺吳音寧」，這個理由，連小孩子都不相信！

吳茂昆，雖然爭議很多，至少是個國際知名的科學家，用盡則丟；林全，陪著蔡英文走過最艱辛的歲月，蔡英文說換就換，蔡英文哪裡會是一個惜才重情之人？

為什麼蔡英文特別重視吳音寧呢？說穿了，是蔡英文真正感到即將崩潰的危機了，她目前最擔心的是「退此一步，即無死所」，怕吳音寧是最後的馬其諾防線，如果吳音寧都守不住，公營事業的「圈地運動」成果，將和骨牌一樣，全面崩潰。

過去兩年多以來，台灣各公營機關與附隨團體，民進黨大規模、大規模的「圈地運動」，這些過去曾被民進黨在野時期批評到一文不值的單位，只要是有點綠、有點獨的人士，雖然大多數只是法政學歷或是文藝青年，卻好像立刻神功護體，各種專業能力都一飛衝天，紛紛進駐他們一輩子也沒有學過任何專業的單位，不管是金融、財經、產業、科技‧‧‧都能位居要津。

什麼都吃、什麼都要、蔡英文帶著民進黨總是看到別人辛辛苦苦養大的羊，就想順手牽走了！

這樣的蔡英文集團的文化，這種現象勢無可擋，只有讓人又回想起喬治‧歐威爾的名著《動物農莊》裡面的名言：「萬物生而平等，豬更加平等一些‧‧‧」

不過，《動物農莊》的結局是其他動物終於覺醒了，蔡英文力挺吳音寧真正原因應是：蔡英文很怕退此一步，即無死所，《動物農莊》結局重演：「豬」真的要被推翻了‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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