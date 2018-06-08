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煮婦們的夢幻逸品　蒸、炒、煮、炸、烤一鍋全搞定

記者林雁茹／綜合報導2018/06/08 18:02
▲烹調健康美味的佳餚，「蒸煮鍋」是主婦們的夢幻逸品。（圖／WMF提供）
▲烹調健康美味的佳餚，「蒸煮鍋」是主婦們的夢幻逸品。（圖／WMF提供）

看著家人健康吃著自己親手煮的菜餚，是主婦揮汗下廚後最開心的事，有句俗諺說，「工欲善其事必先利其器」，要烹調出可口美味的佳餚，用對匹配炊具必然事半功倍。有主婦夢幻逸品之稱「蒸煮鍋」，絕對能節能又快速，一鍋全搞定。

傳統鍋具因為多半是圓形，在容量運用上較適合「炸、炒」這類型料理，但若是一道「年年有餘的蒸魚」起鍋後卻斷頭斷尾，豈不煞了風景。傳承德國精品餐廚工藝的WMF推出了全新蒸煮鍋，不僅能多元煎、煮、炒、蒸、炸、烤一鍋到底，而且採分隔式的蒸煮設計，食物不會混淆了味道，接下來看看艾莉老師如何使用蒸煮鍋來烹調美食吧！


▲蒸、炒、煮、炸、烤一鍋搞定，主婦料理不用因為大鍋小鍋忙得亂糟糟。（圖／NOWnews攝）

這次艾莉老師示範的是道地夜市美食「鹹水雞」，但可別以為鹹水雞只是剪一剪、搖一搖就能征服老饕們的味蕾，艾莉老師提到，一般鹹水雞都是使用老母雞的肉，因為肉質已經偏硬，也不好入口，烹調上要特別注意。此外，夜市買的鹹水雞，難免擔心會經過加工處理，若能在家自己料理，就能輕鬆為健康把關。艾莉老師將香草香料（八角、花椒等）放入鍋中和雞肉同時蒸煮，一開鍋現場香氣滿滿，讓許多媽媽們都迫不及待想要嚐一口。


▲夜市國民美食鹹水雞，自行DIY對健康更有保證。（圖／NOWnews攝）

艾莉老師說明，比起一般電鍋、湯鍋甚至是每家家庭都有的炒鍋，每個炊具的適用性都不同，但蒸煮鍋不只可以煎、炒、烤、炸、蒸、煮，甚至滷、煨、燉、悶都可以一鍋搞定。


▲各式鍋具用途比較表。（圖／WMF提供）

除了這些功能外，WMF承襲德國精品工藝，比起一般的炊具更有多用途舉與巧思，舉例來說，把手採用中空設計，不易導熱，銜接處使用無鉚釘點銲設計，密合性佳且好清洗，耐熱玻璃蓋上設置了溫度計，方便烹調者掌控食材烹煮過程的溫度，此外，長型鍋身能讓菜餚完整呈現，而且煮食完成即可端上桌。


▲長型設計，魚料理再也不用擔心起鍋會去頭去尾，完成後甚至可以直接端上桌。（圖／NOWnews攝）

更讓媽媽們最為喜愛的是，不像傳統電鍋，這款蒸煮鍋除了可以一鍋多用外，材質是德製Cromargan® 18/10不鏽鋼，可以直接下水清洗好清洗且抗酸鹼。而鍋蓋密合的循環式蒸煮設計，蒸煮中鍋內水分不需過多，蒸氣對食材完美的循環加熱，烹調後食材也不會吸收鍋中異味，不僅節能省時，又能忠實保留食物味道。

若是對於蒸煮鍋的烹調有興趣，可至全省的HOLA、百貨公司專櫃或至WMF Taiwan 官方粉絲頁查詢。


▲WMF定期於全省的HOLA、百貨公司專櫃舉辦蒸煮鍋烹調活動，可至官方粉絲頁查詢。（圖／NOWnews攝）

WMF Taiwan 官方粉絲頁https://goo.gl/zptWuW

關鍵字wmf蒸煮鍋艾莉老師烹調煮婦菜餚
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