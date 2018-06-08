圖輯／AV女優麻倉憂來台　和雪碧一起倒奶喊「我想要」

日本AV女優麻倉憂今（8）日與雪碧一同出席「TRE 台北國際成人展」媒體見面會，麻倉憂非常羨慕雪碧的豪乳，羞說：「大到我不敢看！」而雪碧自爆曾在前男友的D槽見過對方，今見到本人後，認為「立體」多了，讚她非常和藹可親，完全不會擺架子。雪碧也現場教麻倉憂幾句中文，從號稱普遍級的「我想你了」到最後兩人一起嬌喊「我想要」，讓現場媒體拍不停。