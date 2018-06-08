圖輯／AV女優麻倉憂來台　和雪碧一起倒奶喊「我想要」

▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，右為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，右為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，右為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會，左為雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲雪碧出席「TRE 台北國際成人展」麻倉憂首次來台媒體見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）