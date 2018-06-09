名家論壇》洪孟楷／情願不得安寧　也要力挺吳音寧？

首先，吳音寧適不適任這個問題已經不需討論，還可能有不同答案？但弔詭的是為何綠營還要力挺音寧到底？中央執政後滿朝文武百官職務，難道沒有更能擺放吳音寧的位置？就連三歲小孩在外跑步跌倒受傷也會用手捂著傷口止血，為何民進黨就是不懂把吳音寧這個洞口堵住、還任其流血呢？

現在民進黨得了一種雖不致命、但奇癢無比的症狀，通稱「吳音寧症」。陷入「吃這個也癢、吃那個也癢」的困境，到底該不該讓爭議不斷的吳音寧下台？斷然止血；還是蔡英文加碼把全黨給all in進去也要力挺到底？今年年底參選的民進黨縣市長恐怕個個聞音色變！

說穿了，就是「領導威信」作祟。從去年提出讓一個沒農產運銷經驗、沒公司治理經歷的吳音寧接任北農總經理起，已經引發軒然大波；每個人心裡一定都會有個疑問，「她憑什麼？」別再說那種騙外行人的「她很會做事」這種幹話，如果吳音寧當上北農總經理是因為她的做事能力？這麼說是汙辱了在北農工作一輩子的同仁，而其他沒獲得關愛眼神得到此位置的人，也要羞愧的挖洞自埋。

是蔡英文的力薦、力保、力推，讓吳音寧坐上此大位，如此而已。

所以憑什麼是她？不是張三、不是李四、而是橫空出世的吳音寧？説與她那資政爸爸、或是獨派要角的舅舅無關，誰相信呢？

當然，農委會和台北市政府有其股份的任命權，只要依法行政、合乎規定，吳音寧的上任當然沒有問題，是上任後才發覺吳音寧大有問題！

首先，吳音寧到議會備詢表現徹底不及格，連基本議員有可能問的「必考題」也沒有掌握。一個公司治理基本abc不就是「產、銷、人、發、財」嗎？這種大學企管係程度的問題都沒有認真掌握，被議員問到財報就現出原形，難怪年薪250萬的超高薪實習生標籤永遠擺脫不掉。光此一事吳音寧自己就該負起最大責任，畢竟爭議皆由此來。

再者，與議員關係有下功夫嗎？休會期間有無針對個別議員關心議題掌握分析？通盤了解？說穿了就是要各個擊破，無論「見面三分情」或是「伸手不打笑臉人」，連私下的拜會都不願意低頭，又怎麼能怪議員們沒有手下留情呢？

吳音寧既然可以猜想到自己將是會期中的爐主，卻還當自己是「佛系的」備詢者，是認為不做任何努力，時間到了自然就會爭議停息？那也未免太小看代議制度和社會觀感的與論壓力了！

其實從農曆春節休市、菜價暴跌等新聞事件、公款購菜轉送溪州鄉公所，到禮品贈送貴賓做公關，最令人無法接受的是，到現在，沒從吳音寧口中聽到一句「道歉」！不道歉還振振有詞，這就不只是笨、而是壞，因為明知不好不對還要硬凹，擺明把全家當成我家，真以為民進黨上任，阿貓阿狗也都跟著升天？

即便死忠的綠營支持者，看待吳音寧大概也很難平心靜氣，畢竟年領250萬高薪的不是自己（或是吳音寧自己承認的248萬）。挺綠營挺一世人，挺到月底拿到薪資單後發現硬生生比吳音寧少一個零，這種相對剝奪感，民進黨中央有可能沒看見嗎？

現在蔡英文的力保，就是把黨中央跟吳音寧綁在一起，從戰略角度想，撐過這個議會質詢，吳音寧要再出現在鏡頭面前的機會恐怕少之又少，只要不再犯錯，自然會有其他新聞事件蓋過，賭一個人民是健忘的，當然可以繼續穩坐大位。然而基層員工的民怨又豈是如此好解決？別的不說，光北農基層同仁就無法信服爭議不斷的吳音寧，而當吳音寧決策令完全出不了總經理室時，難保不會再次犯錯。

民進黨號稱是與勞工站在一起的黨，但在勞基法修正案上已經傷痕累累，現在又放任一位農村野兔霸占高位，不看能力只問背景，這又怎麼能夠說服過往死忠支持者繼續相信所謂的堅持改革？

所以總結吳音寧的離去，短期內將有可能傷害到蔡英文主席的威信；但吳音寧的留任，卻是會徹底摧毀民進黨的創黨價值。兩相權衡取其輕，在這件事情上的處理，將看得出領導者為私利還是為大局的態度。

而身為非民進黨員，誰管民進黨安不安寧？我只在乎，年底台北市長選戰如果只剩音寧去留保衛戰，這對全民，都是個災難，不是嗎？

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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