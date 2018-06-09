散布「香蕉棄置假照片」　國民黨道歉被砲轟「沒誠意」

今年香蕉、鳳梨大豐收，價格也面臨崩盤。國民黨文青會、南投縣黨部日前在臉書粉絲專頁貼出大量香蕉被棄置照片，不過卻遭踢爆其實是用 2007 年的照片「移花接木」，外界質疑國民黨散布假消息。為平息風波，國民黨南投縣黨部緊急在臉書道歉，呼籲農委會不要用此事模糊焦點。但反遭網友砲轟道歉「根本沒誠意」。

農委會副主委陳吉仲 7 日大動作召開記者會，痛批假新聞在社群媒體上流竄，並點名國民黨文青工作會、南投縣黨部涉嫌以移花接木方式散布假照片、傳播謠言傷害農民，要求國民黨向台灣農民道歉。