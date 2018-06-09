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散布「香蕉棄置假照片」　國民黨道歉被砲轟「沒誠意」

編輯中心／台北報導2018/06/09 11:34
▲國民黨被踢爆使用 2007 年的照片散布假消息。（圖／翻攝自臉書）
▲國民黨被踢爆使用 2007 年的照片散布假消息。（圖／翻攝自臉書）

今年香蕉、鳳梨大豐收，價格也面臨崩盤。國民黨文青會、南投縣黨部日前在臉書粉絲專頁貼出大量香蕉被棄置照片，不過卻遭踢爆其實是用 2007 年的照片「移花接木」，外界質疑國民黨散布假消息。為平息風波，國民黨南投縣黨部緊急在臉書道歉，呼籲農委會不要用此事模糊焦點。但反遭網友砲轟道歉「根本沒誠意」。

農委會副主委陳吉仲 7 日大動作召開記者會，痛批假新聞在社群媒體上流竄，並點名國民黨文青工作會、南投縣黨部涉嫌以移花接木方式散布假照片、傳播謠言傷害農民，要求國民黨向台灣農民道歉。

假照片事件爆發後，被點名的國民黨文青會 6 日在臉書 PO 出道歉文，承認錯誤並感謝外界指正；而國民黨南投縣黨部 8 日則 PO 文表示：「誤植照片非常抱歉，但真實的狀況跟照片也差不了多少，我們鄭重呼籲農委會，要面對問題解決問題，幫蕉農脫離困境，而不是倒果為因，企圖用一張照片模糊焦點，達到政治鬥爭的目的。」

道歉文一出，反而又點燃網友怒火，怒批國民黨「道歉沒誠意」，留言砲轟「是不是誤植，從之後的態度就可以看出來」、「不像道歉的道歉文」、「我看用照片來政治鬥爭的才是你們吧？」「繼續造謠，正常發揮」、「我還以為模糊焦點是國民黨的專長耶」

關鍵字假照片蕉農香蕉國民黨移花接木南投縣黨部
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