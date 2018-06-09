21日前被請辭？柯文哲：吳音寧已奄奄一息

本報昨日獨家報導北農總經理吳音寧將任職到本月21日前，台北市長柯文哲今(9)日受訪時表示，他不知道，但好像洪耀福有否認，而他個人是完全不知道這個消息，但北農已經被搞掉一個總經理（只韓國瑜），現任總經理（吳音寧）也是被打得奄奄一息，台灣有需要這樣搞嗎？

記者持續詢問，昨日在晨會上有討論吳音寧的事情？柯文哲表示，他覺得有時候看媒體報導都很誇大，好像在寫連續劇劇本，團隊裡有討論是很正常的事，但是不必寫得像八點檔連續劇，太誇大了。



至於民進黨台北市長參選人姚文智說柯在玩兩面手法，一面幫吳音寧呼呼，一方面幫國民黨要資料打吳音寧？柯文哲說，北農事件是給台灣社會的一個反省，對於當時的總經理韓國瑜，他當然會覺得是否自己沒有很成熟的技術去處理這種局面，那時當然要換掉韓國瑜，但民進黨說他是勾結黑道，國民黨則說他是民進黨的同路人，可是對他來講，事情可以做好就好，其實他還是堅持北農由一個專業經理人來處理，當時他的態度就是這樣。



柯說，後來韓國瑜被撤換，換吳音寧要來，他就說吳是沒問題，因為事前有見過面，也看過吳的資歷，是農政出生的，品德、熱情沒問題，可是台北政壇都是鯊魚，不管是小白兔還是農村野兔，這裡都是豺狼虎豹，他當時就跟民進黨說這很危險，恐怕沒辦法應付，但是他們堅持要，當時就講好，由市府派董事長，他們派總經理。