好市多突上架「稀有購物袋」！台灣會員心動搶瘋了

▲日本限定「KeepCool麻布購物袋」上架台灣好市多，賣場一組價格只要699元、官網含運費則是769元。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

「KeepCool麻布購物袋」為三件組合，包含60公升與45公升的保溫保冷購物袋，以及20公升大容量的收納式購物袋，賣場一組價格只要699元、官網含運費則是769元，適用購物，旅遊與外出使用。

KeepCool麻布購物袋開賣！台灣價格推爆：比日本還便宜

實際查詢日本好市多官網，「KeepCool麻布購物保冰袋3件組」在日本官網已經賣到缺貨，售價部分為4298日圓（約新台幣878元），確實比起台灣售價還貴上179元。

▲「KeepCool麻布購物保冰袋3件組」在日本官網已經賣到缺貨，售價部分為4298日圓（約新台幣878元），確實比起台灣售價還貴上109元。（圖／日本好市多官網）

好市多「KeepCool麻布購物袋」評價曝光！過來人揭難用敗筆