好市多「稀有購物袋」開賣！好市多（Costco）近年來憑藉高品質、大份量等特點廣受台灣人喜愛，而近日就有好市多會員目擊，發現台灣好市多突然開賣日本限定「KeepCool麻布購物袋3件組」，一組價格只要699元，定價甚至比起日本好市多還便宜，日本當地甚至賣到缺貨。據了解，好市多該款購物袋廣受大眾好評，評價高達4.5顆星，被稱讚容量超大又實用，在日本、台灣兩地會員都很熱銷。
好市多突上架「稀有購物袋」！台灣會員心動搶瘋了
近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，表示目擊日本限定「KeepCool麻布購物袋」上架台灣好市多，建議心動的會員們趕緊前往門市看看。
根據好市多官網介紹，「KeepCool麻布購物袋」為三件組合，包含60公升與45公升的保溫保冷購物袋，以及20公升大容量的收納式購物袋，賣場一組價格只要699元、官網含運費則是769元，適用購物，旅遊與外出使用。開賣消息曝光後，引來有不少會員回報「大順好市多我前兩天有看到」、「新竹店有，為了旁邊的迷你包」、「北投好市多有現貨」。
KeepCool麻布購物袋開賣！台灣價格推爆：比日本還便宜
針對「KeepCool麻布購物保冰袋」價格部分，也有人提到比起日本好市多、代購價格便宜，後悔直喊「賣得還比日本便宜，在日本買的路過」、「才剛剛找日本代買買，虧了」。實際查詢日本好市多官網，「KeepCool麻布購物保冰袋3件組」在日本官網已經賣到缺貨，售價部分為4298日圓（約新台幣878元），確實比起台灣售價還貴上179元。
除此之外，在蝦皮購物上，也有不少賣家販售該款購物袋，若是三件組一同購買，代購價格區間大約為899元至929元，比起台灣好市多699元價格，還要貴上至少200元。
好市多「KeepCool麻布購物袋」評價曝光！過來人揭難用敗筆
針對好市多「KeepCool麻布購物袋」使用評價，其在日本官網擁有4.5顆星成績、1095人評分，超過65%的人都給予5顆星好評，大讚「設計精良，可以用來裝大件物品」、「尺寸和厚度都很完美。它可以橫放，輕鬆裝下大件物品」、「這款保溫袋的材質、設計和提把都非常棒，而且可以豎起來也可以橫著用，非常適合裝披薩、蛋糕、壽司」。
不過也有會員提供不同看法，認為布料質地太硬，也有人抱怨拉鍊不好拉上，品質不一，使用起來與期望不符，「第一次使用，買來之後發現拉鍊有一部分從一開始就沒縫好。我很失望」、「去年買了，覺得只是好看 但不好用，刺刺的」。
資料來源：台灣好市多、日本好市多
