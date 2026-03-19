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▲織織透過Threads分享自己當年跟前男友分手的經歷與原因。（圖／翻攝自織織Threads@chichinote）

意外發現不忠行為 關係轉折悄然埋下伏筆

看清情感本質 澈底擊碎最後期待

人氣漫畫家織織在2023年正式結束與前任長達16年的戀情，消息當時震驚不少粉絲，隨後她展開全新生活，不僅迎來新感情，也在去年順利誕下孩子，逐步走出過去陰影，她平時透過社群分享生活點滴，給人積極正面的形象，但近日卻罕見提及過往感情細節，直言抓包前任竟偷偷躲起來跟朋友裸聊，自己選擇原諒，但也忍耐了6年才清醒，讓外界重新關注她當年的分手原因。織織回憶在2人交往進入第10年時，曾發現對方與自己的朋友偷偷躲起來裸聊，這個事件成為她對這段關係產生動搖的起點，儘管當時內心受到衝擊，她仍選擇壓下情緒，試圖維繫多年累積的感情，她坦言當時之所以選擇原諒，是因為不捨彼此一路走來的共同回憶與付出。然而在事件發生後的數年間，情況並未改善，織織指出對方多次忽視2人之間的約定與基本尊重，使她逐漸感到心寒，這段時間她一再選擇包容，但換來的卻是反覆的失望，也讓她開始重新審視這段關係是否仍值得繼續投入。織織接著提到，有次自己傳訊息給對方，對方竟然隔了24小時才回應，而對方回覆的內容卻讓她澈底清醒，她透露當時等待許久的回覆，對方竟是跟她要錢花，這一刻也成為壓垮關係的最後一根稻草，直言：「我才發現自己早就已經討厭這個人很久了，喜歡的只是他年輕時曾經給我留下的美好餘韻。」回顧這段長達16年的關係，織織直言自己其實早已對對方失去感情，只是長時間沉浸在過去美好回憶之中，遲遲無法抽離，直到真正看清彼此相處的本質後她才意識到，那份不願放手的情感，其實只是對過往時光的依戀，如今她選擇向前看，也讓這段關係正式畫下句點。