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張凌赫和田曦薇主演的《逐玉》熱播中，近來劇情進入高潮，田曦薇得知自己的贅婿其實是武安侯，她原本還擔心丈夫死在戰場，把他迷暈之後代夫出征，沒想到只是騙局，張凌赫一把將她抱上馬，卻突然進入片尾曲，微博網友炸鍋，「加更啊！別拖了行不行！」可見該劇熱度。《逐玉》最新一集中，田曦薇代夫出征，將敵人的將領砍死，立下戰功應該感到開心，但與此同時，她也得知自己的夫婿，其實就是武安侯，想到這些日子以來，只有自己被矇在鼓裡，氣到直接跑出戰場。張凌赫見狀馬上上前追趕，將田曦薇一把抱上馬，預告中兩人在樹林裡起爭執，田曦薇爆氣喊，「我迷暈你，是因為怕你死在戰場上！騙人好玩嗎！」只是預告只有幾秒的時間，每天晚上只會更新一集，劇迷紛紛喊不夠看，「加更啊！」、「一集逗誰呢」、「別這麼拖了行不行」、「加更吧求求了」、「還不加更你等啥呢」。《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，