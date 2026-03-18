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▲張凌赫（左）和田曦薇搭檔火花十足。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

古裝劇《逐玉》3月開播就攻佔台灣Netflix熱播榜，在愛奇藝、騰訊2大平台也都是收視冠軍，男主角張凌赫演活了病嬌侯爺「謝征」，意外被殺豬女樊長玉（田曦薇 飾）救下後，入贅到樊家當贅婿，展開先婚後愛的戀愛故事，張凌赫也該劇再度走紅，還有「國民夫婿」之稱，讓我們一起來看看張凌赫的5件小事吧！張凌赫學生時期體重一度逼近100公斤，有次和同學相約，結果見面時同學完全認不出他，這讓他開始積極瘦身，透過運動和飲時，4個月內就瘦了25公斤，某次在咖啡廳複習功課時被星探挖掘，開啟演藝之路。張凌赫曾說每次的角色都會影響到自己的生活狀態，在《逐玉》中他背負血海深仇，又是武功高強的「武安侯」，他笑說，「我每天都想健身。」因為打戲很多，為此他又再刻意減重9公斤，不僅肌肉線條明顯，也很符合前期病嬌的樣子。張凌赫不只有一張好看的臉，他還是理工科畢業的學霸，畢業於南京師範大學電器與自動化工程學院，在邏輯和分析推理上都很出色，有次和劉宇寧、迪麗熱巴上綜藝節目，面對數學題，他三兩下就算出，是眾人公認的數學小天才。張凌赫出道至今，唯一和白鹿傳過緋聞，據悉兩人因合作《寧安如夢》來電，白鹿還被爆料在張凌赫家中過夜，但兩人皆未正式官宣，後來的頒獎典禮上，也不見他們互動，即便擦身而過眼神也沒有交會，實在有點刻意。回顧和張凌赫搭過的女藝人，徐若晗、虞書欣、趙今麥私下都已成為好友，還有一說是許多女明星都期待跟張凌赫合作，因為他不管跟誰搭都很有CP感。張凌赫還有一個可愛的小名叫「牛牛」，是因為某次他在KTV唱李榮浩的〈戒菸〉，因為嗓音太低沉，聽起來像水牛的叫聲，影片一出意外引來廣大討論，因此網友給他取了一個牛牛的綽號。