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▲張凌赫在《逐玉》中有許多高光鏡頭。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯「謝征」，前期隱瞞身分，入贅給田曦薇飾演的殺豬女「樊長玉」，未料隨著劇情推進，張凌赫的身分也曝光，田曦薇得知後一臉失望逃出戰場，張凌赫身穿鎧甲，騎著戰馬，一把將她撈起，壓抑的「強制愛」眼神迷惑一票粉絲，微博討論度瞬間炸掉，直喊，「張凌赫帥到發顛！」《逐玉》最新一集中，田曦薇擔心「贅婿」張凌赫上戰場會死，把他迷暈之後自己代夫出征，還把敵人K.O，沒想到她以為的病嬌贅婿，其實是武安侯，瞞天大謊曝光後，田曦薇心碎地逃離戰場。此時張凌赫騎著戰馬，一把就將田曦薇撈到馬上，那一秒中，張凌赫從高處望著田曦薇，雖然沒有外放的憤怒，卻有一種「妳無處可逃」的強制感，深情又充滿佔有慾的情緒，是一道極巨侵略性的目光，將男主角對女主角強烈甚至有些扭曲的執念詮釋得相當到位。這一幕恰好是第26集中的最後一幕，雖然才短短一秒，但許多劇迷再度被張凌赫的魅力迷倒，「這鏡頭太神了」、「已經截圖了N次，太好看了」、「好偉大的鏡頭」、「帥到發顛」、「這眼神我要沒了」、「整部戲全是高光鏡頭，導演太會拍了」。