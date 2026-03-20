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陸劇《逐玉》熱度攀升話題不斷，張凌赫和田曦薇CP感十足，加上導演曾慶傑擅長人物的刻畫，拍下許多人生高光鏡頭，不過浪漫的背後，卻是滿滿的笑點，導演每次都說田曦薇「浪漫過敏」，只要拍甜蜜戲就會笑場，或是get不到甜蜜的點在哪，昨（20）晚播出的劇情中，田曦薇得知張凌赫的身分，扭頭就走，結果她走太快，害張凌赫要小跑步，他回頭跟導演抱怨，「我追不到啊！」把田曦薇逗樂。《逐玉》花絮中有一段是張凌赫「武安侯」的身分曝光，田曦薇氣到甩頭就走，但樹林本來就很難行走，田曦薇又跑太快，張凌赫穿著一身帥氣鎧甲，卻有點窩囊地小碎步追趕，他忍不住回頭抱怨，「我追不上啊！我跑的。」把田曦薇逗到仰天大笑。另外一場是他們在河邊把話說開，正討論到要如何加入肢體動作增加甜蜜感時，張凌赫挽著田曦薇的手，直接往她肩上一靠，所有工作人員瞬間被嗑到直叫好，結果田曦薇轉頭露出「這樣也可以？」的表情，被說根本是妥妥的大直女。不僅如此，還有一次是田曦薇趴著睡著，張凌赫摸她的頭髮，輕輕在她臉上一吻，結果正式拍攝時，張凌赫摸完她的頭髮，她就突然抬頭，睜著一雙大眼睛看著張凌赫，張凌赫傻眼，「我還沒親呢！」田曦薇又笑，以為摸完頭髮就可以起來了。就連替張凌赫上藥時被偷親，霸氣扶著他的下巴回吻的名場面，真實拍攝時，田曦薇愣了一下，竟還先把手上的藥罐放在桌上，一臉要打架的樣子，導演都忍不住虧，「她就是浪漫過敏！」