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▲田曦薇含淚拒絕張凌赫的求婚。（圖／翻攝自愛奇藝）

夯劇《逐玉》今（19）晚更新第27集，張凌赫飾演的「武安侯」身分曝光，「樊長玉」田曦薇爆氣離開戰場，張凌赫展開強制愛魅力，明明是做錯事的人，卻滿眼的佔有慾，告訴田曦薇，「我活著，這輩子妳都是我的人！」沒想到卻被賞了個巴掌。終於等到《逐玉》更新！上一集停在田曦薇發現張凌赫的真實身分，本集兩人正式開戰，田曦薇被他氣哭，口口聲聲不要他管，張凌赫再也忍不住，「不要我管？那妳為什麼迷暈我上戰場！」田曦薇哭吼著，「那是因為怕你死在戰場上！」張凌赫把她壓在樹幹上，「我可以死，但妳必須好好活著！我死了，妳就帶著樊長寧隨便找地方落腳，將來找個文弱書生生兒育女。」田曦薇一臉崩潰地滑落，因為眼前這個男人，根本不懂自己的心意。下一秒張凌赫輕吻她的額頭，接著狠狠地看著她，「但我活者，這輩子妳都是我的人。」田曦薇被氣到狠狠賞了他一巴掌。張凌赫到營帳找田曦薇，想把話說開，田曦薇一口一個不怪他，卻將他的手推開，還說「我們都沒在一起過」，張凌赫急到把傷口又捏出血來，問她什麼意思，田曦薇說，「言正是假的，一紙婚約便也是假的。」張凌赫急著解釋，「有什麼不一樣嗎，都是我啊！」田曦薇說自己沒辦法跟武安侯在一起，因為兩人身分地位太懸殊，張凌赫單膝下跪，重新向她自我介紹，「我名謝征，字九衡，出身軍伍，京城人士，封侯武安，願以赤心，聘汝為婦。」夜間，兩人都因為睡不著到溪邊散心，又巧遇，張凌赫對田曦薇說，本以為自己生於戰場、死於戰場，所以不想讓一個女子替他守節，但自從遇見她之後，開始有點怕死了，還說戰爭結束後，願意和她一起回鄉下養豬，田曦薇聽了終於卸下心防，靠在他懷裡。