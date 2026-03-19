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▲《逐玉》是今年度爆款陸劇，由田曦薇（左）和張凌赫主演。（圖／愛奇藝提供）

爆款陸劇《逐玉》目前更新到第26集，劇情卡在田曦薇飾演的「樊長玉」迷暈張凌赫，代替他出征，張凌赫醒來後直衝戰場，武安侯的身分因而曝光，眼看兩人就要進入感情的最高潮，結果卻進入片尾曲，不管是愛奇藝、Netflix都還要再等一天，劇迷湧入Threads哀嚎，還有人說跪求直通結局的平台，一集1000元都願意花，VIP直接加到最頂。《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，目前更新到第26集，張凌赫武安侯的身分曝光，田曦薇崩潰逃出戰場，覺得自己的一片苦心被當成笑話，沒想到此時就進入片尾曲，最高潮劇情還得等上一天，劇迷湧入Threads抱怨，「拜託有沒有直通結局的平台，VIP直接加到最滿」、「一集1000我都可以」、「停在26集太痛苦了」、「看到第26集停住實在太鬧心了」，還有人說無法看下一集，只好又從頭開始追。根據 2026 年目前的影視趨勢與大數據分析，《逐玉》之所以能從眾多古裝劇中脫穎而出，成為現象級爆款，4關鍵非常重要：「強制愛」美學的極致視覺化、雙強人物設定與鬥智戲碼、S+ 級的製作規格與服化道具、CP營業。張凌赫在《逐玉》中貢獻了職業生涯中最具張力的表演，這也是他出道以來首部大男主古裝劇，不惜自砍4000萬元的酬勞也要演，將對女主角的佔有慾、壓抑和前期的病嬌感詮釋得淋漓盡致，精準擊中了女性觀眾對高壓、高濃度情感的需求。該劇也捨棄傳統傻白甜套路，女主角雖然是沒讀什麼書的殺豬女，但擁有一顆對男主角的真心，願意為了他付出生命，不管是殺豬養他，還是上陣殺敵，她都想保護他，爾後迎來身分反轉，情緒的切換，滿足了現代觀眾對快節奏爽劇的期待。另外，《逐玉》的服裝與場景也都充滿細節，有許多非遺服裝、每一顆鏡頭都具備電影質感，導演曾慶傑擅長捕捉人物細微的情緒波動，尤其是大特寫鏡頭下，男主眼神中的破碎感與瘋狂，極具藝術感染力。最後，張凌赫和田曦薇的組合實在太有CP感，田曦薇私下是「浪漫過敏」，每次只要拍深情對戲的場次，她都會笑場，張凌赫就會發揮耐心，不斷地陪她練台詞，甚至直接給指令，「抱我！」連導演都說，這就是戀愛的感覺。