我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫認真解題，迪麗熱巴震驚不已。（圖／翻攝自微博）

張凌赫主演的古裝劇《逐玉》攻佔愛奇藝、騰訊和Netflix熱播榜，他的背景也再度受到討論，張凌赫畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，數理能力一流，在節目中輕鬆解開數學題，讓劉宇寧、迪麗熱巴都佩服不已。張凌赫是演藝圈公認的數學小天才，畢業於南京師範大學的他，若沒意外本來真的會朝工程師、電機方面發展，他在節目《開始推理吧》中解開算數題目，「忙活街600人，420人會游泳，460人會騎車，500人會溜冰，550人會打羽毛球，至少有多少人4項都會？」張凌赫只是想了一想，連筆都沒拿，就直接說出「130人」的正確答案，劉宇寧和迪麗熱巴都佩服不已，劉宇寧更要他將解題過程說出來，張凌赫用反向思維，把不會的算出來，再用總數扣掉，就得到答案。許多網友看了都笑喊，「如果張凌赫是你的數學老師，你還會翹課嗎」、「果然是顏值學霸」、「又高又帥又聰明！好暈」、「老天爺到底關了他哪扇窗」。