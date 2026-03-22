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▲張凌赫在《寧安如夢》和《逐玉》中的帥度有落差。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》成為2026年爆款陸劇，導演曾慶傑無疑是整部劇高質感的靈魂人物，他從短劇出圈，在有限預算下，以電影質感和極致氛圍感，打破觀眾對短劇粗製濫造的印象，論曾慶傑的鏡頭有多厲害？有網友挖出張凌赫3年前在《寧安如夢》的妝造，即便他當時已經頂帥了，畫面依舊慘不忍睹。張凌赫3年前的作品《寧安如夢》妝造被拿來和《逐玉》做比較，當年他在劇中飾演謝危，和白鹿飾演的姜雪寧上演穿書戀，身爲太子少師、宰輔，張凌赫的古裝造型強調氣勢，把他的髮際線拉得老高，這也是張凌赫本人非常在意的點。加上導演朱銳斌不喜歡磨皮，擅長塑造性格複雜、帶有瘋批、強烈人設的角色，放在五官深邃的張凌赫身上，那叫一個慘不忍睹，不過其實當年張凌赫已經是頂帥的了，在追劇時也不覺得哪裡奇怪，正所謂沒有比較沒有傷害，當看了《逐玉》之後，才會發現原來張凌赫也能展現男子病嬌的魅惑感。《逐玉》導演曾慶傑使用了大量的光影、色彩元素，特別是男女主角在風雪中相遇，張凌赫的嬌弱、強制愛眼神，以及泛紅的眼眶，都讓角色更加立體。就連張凌赫都說，導演的想法總會在他們意料之外，其中一場他臨走前，和田曦薇吵架，最後不歡而散，他躺在雪地裡，鏡頭由上而下，左半邊是暖色調，他躺的地方則是冷色，也暗喻他愛而不得的現況。