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陸劇《逐玉》即將迎來大結局，主演田曦薇、張凌赫和「謝五」張舒倫、「滿地」高卿塵合體直播，沒想到原本是造福粉絲的活動，卻引來男女主角兩方粉絲開戰。起因是田曦薇提到，劇中張凌赫前期隱瞞身分，讓她很難過，裝可愛嘟嘴要他道個歉吧！但張凌赫的收訊似乎不太好，一直聽不到田曦薇說什麼，最後不了了之。張凌赫的粉絲不滿，直呼，「憑什麼要他道歉！」田曦薇的粉絲則認為是正常互動，沒必要動怒。田曦薇、張凌赫直播替劇宣傳，聊到劇中角色，田曦薇說，張凌赫前期對她隱瞞了武安侯的身分，讓她非常難過，裝可愛嘟嘴喊，「道個歉吧！」但張凌赫的網路訊號似乎不好，無法聽清楚田曦薇說什麼。田曦薇再虧，「你身後的時鐘還在動呢！」暗指他收訊不好是裝的，但張凌赫的畫面一直沒在動，他身後也沒有時鐘，田曦薇演看這個哏是玩不下去，就自己跳到下一題，過程也並無尷尬。沒想到這麼幾秒的互動，竟引來雙方粉絲互槓，張凌赫粉絲嗆，「憑什麼要他道歉」、「CP粉都不演了是吧，給張凌赫道歉」、「直播玩哏有沒有禮貌」、「直播帶頭霸凌男主什麼意思」，甚至一旁看戲的張舒倫、高卿塵也被拖下水，說他們3個一起霸凌張凌赫。但還是有理智的網友，認為這不過是演員私下很熟的時候，會有的打鬧、互虧反應，「哪裡霸凌了，就是帶入角色啊」、「大姐們，那是劇情，怎還聊到劇外了」、「留言區太嚇人了」、「為什麼現在網上帶節奏這麼容易」。事實上，張凌赫和田曦薇的經紀人是世仇，兩人從接演《逐玉》開始就明爭暗鬥不斷，有在關注的不難發現，每次官方PO照片、影片，主演的名字後面一定會多加上一句「排名不分先後」​​，因為當初為了番位問題也吵到不可開交。