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▲嚴寬有建模神顏、叔圈天菜稱號。（圖／翻攝自微博@嚴寬）

嚴寬（嚴屹寬）－飾演魏嚴

▲鄧凱和孔雪兒的病態感情線受到關注。（圖／翻攝自微博@鄧凱）

鄧凱－飾演齊旻

▲任豪是選秀節目出身。（圖／翻攝自微博@任豪）

任豪－飾演李懷安

▲李卿演過許多軍師角色，但其實他是2000年出生的年輕演員。（圖／翻攝自微博@李卿）

李卿－飾演公孫鄞

▲林沐然是童星出身，演過許多大咖的小時候。（圖／翻攝自微博@林沐然）

林沐然－飾演隨元青

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》在Netflix、愛奇藝、騰訊等串流平台熱播中，緊張刺激的劇情話題不斷，除了主角顏值在線之外，這部戲的配角也各個都是天菜等級，就連飾演反派魏嚴的嚴寬（本名嚴屹寬），一出場就被封為叔圈天菜，還有林沐然、鄧凱、任豪、李卿，讓我們一起來看看這5位顏值扛打的配角吧！嚴寬在劇中是演的「魏嚴」，是大胤王朝的當朝宰相，也是男主角謝征（張凌赫 飾）的舅舅，為了奪權，不惜謀害親友，害死了自己的妹妹，雖然將謝征養在身邊，但也是最想殺他的人。嚴寬擁有深邃的五官，不輸給張凌赫的濃眉、電眼，過去以《秦王李世民》中的李建成一角走紅，又在《七根心簡》中飾演反派張光華，被封為叔圈天菜、古裝天涯四美之一。齊旻是大胤王朝承德太子的嫡子，但他自幼見證了權利的鬥爭，母親被燒死，自己的顏面也遭到火吻，個性變得乖戾，曾被俞淺淺（孔雪兒 飾）救下，納她為妾，對她有極強的佔有慾。鄧凱將霸總強制愛，瘋批皇孫的性格詮釋得相當到位，但其實鄧凱是臨危受命，原先的演員臨時不演了，才找鄧凱來救火。該劇播出時，最多人問的就是「李懷安是誰」？任豪是2019年參加《創造營2019》出道，精緻的五官，以及角色的加成，讓他咖數瞬間升級，之前他也曾演過《相思令》的邵祈民，貴公子的氣息渾然天成。李卿飾演的公孫鄞是謝征身邊的軍師，和長公主有感情線。李卿畢業於北京電影學院，參演過《山河枕》、《書卷一夢》、《錦月如歌》等等，軍師這角色似乎是為他而生，在將軍身邊，他那身自在、氣質總能顯得特別有魅力。林沐然是童星出身，曾在鄭曉龍執導的《金婚》中演出，也演過許多人的小時候，包括劉皓然、鹿晗、吳磊等等，在拍《逐玉》時，林沐然才19歲，穿上戰甲屠殺女主角的村莊，雙眼投射出來的瘋狂，完全展現出他多年累積的扎實演技。