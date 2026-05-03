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▲李芸的爸爸轉完零用錢後，還截圖轉帳紀錄給她，顯示轉出金額高達55.6萬元。（圖／翻攝自李芸Threads＠thehebelee）

▲李芸和爸媽感情很好，爸爸（左）是服裝公司老闆。（圖／李芸IG＠thehebelee）

25歲女星李芸（Hebe）是節目《大陸尋奇》的主持人，日前她在Threads上分享自己與爸爸的對話紀錄，表示爸爸每個月都會轉生活費給她。從李芸曝光的截圖上可以看到，轉帳金額高達55萬元，羨煞旁人，粉絲也因此得知李芸的爸爸是服裝公司老闆，她是白富美千金。李芸也笑曝自己上電視工作的理由：「主持節目很開心呀，不然躺在家裡有點無聊。」可見工作於她而言只是興趣。李芸日前在Threads發文分享：「我爸每個月會都會轉一些生活費給我，今天才發現，爸比給我的備注是『李芸小朋友』」，只見李芸的爸爸傳了一張轉帳截圖給她，轉出帳戶為「李芸國際專業服裝股份有限公司」，轉出的金額則是55萬6000元。她收到後撒嬌向爸爸道謝：「愛爸比呦，啾咪」，可見父女感情很不錯。網友見狀則被這大筆金額嚇到，紛紛湧入留言：「死手機，又把我調到富人區」、「生活費是別人的年收入」、「不知爸爸缺不缺李家長工」、「有錢人的世界我不懂」、「這一個月生活費可能比我爸未來留給我的遺產還多」、「人最大的分水嶺是羊水」、「妳管這叫『一些』生活費？」李芸也在留言區回應網友，表示爸爸給的生活費數字不固定，有時候多、有時候少。還有網友發現李芸爸爸的服裝公司也是用她的名字命名的，李芸笑說：「爸比是完完全全的女兒控」。另外也有網友好奇，李芸不缺錢，為何還需要上電視工作，她則回應：「主持節目很開心呀，不然躺在家裡有點無聊」。李芸畢業於波士頓大學教育研究所（Boston University），有「正妹學霸」、「高學歷美女」的封號，她因在自己的YouTube頻道《Hebe Lee》分享留學生活，開始受到關注。2021年她參加中天電視「中天新媒體第一屆網紅主播選拔大賽」獲第3名，因此逐步踏入演藝圈，成為通告藝人，並於2024年以23歲的年紀，當上《大陸尋奇》最年輕主持人。