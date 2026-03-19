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伊朗政府重要核心人物、最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani），本週被證實與兒子、隨扈都在以色列的空襲中死亡，自繼任以來一直沒有露過臉的伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），週三晚間也針對此事發表聲明，誓言讓兇手為這筆血債付出代價。綜合外媒報導，穆吉塔巴誓言為拉里賈尼的遇害進行報復，保證正義必將得到伸張，美國和以色列必須為自己的行為付出代價，強調這類行徑只會加強反映敵人的敵意、增強伊斯蘭民族的決心。穆吉塔巴聲稱，拉里賈尼「博學、有遠見、聰穎」，在多個領域都擁有豐富的經驗，這樣一位傑出人才遭到暗殺，恰恰顯示了他的重要性並體現了「敵人對他的仇恨」，威脅：「在伊斯蘭制度這棵大樹下，流血只會讓它更加強大，當然，每一滴血都有代價，殺害烈士的罪犯很快就會付出代價。」向拉里賈尼的妻子、孩子、兄弟和其他親屬表達慰問之意。分析認為，拉里賈尼作為伊朗最有權力的要角之一，他的被殺使伊朗伊斯蘭共和國，進入了一個更加不確定的階段，隨著戰爭持續，德黑蘭的決策變得更加複雜，選擇也更有限。原文連結：