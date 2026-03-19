有民眾在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，自己的髮質是細軟髮，每次戴安全帽後，頭髮都塌到不行，像瞬間老了10歲，後來在全聯角落找到一瓶洗髮精，洗完之後意外發現效果超好，脫掉安全帽後，只要撥一下髮根，立體感就回來了，價格又便宜，CP值高！許多網友也表示「這品牌洗髮精各款都好用」、「這是第三代了超好用」。
脫掉安全帽、撥一下就蓬鬆 特價189元、CP值高
原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，她在全聯找到一款冷門到不行的洗髮精「施華蔻洗髮露」，每次都要在貨架找很久，但這款洗髮精真的超好用，她本身是細軟髮，每天通勤戴安全帽真的超崩潰，以前一脫掉帽子，頭髮塌到覺得自己瞬間老了10歲，試過幾個大牌子不是感覺沒有用，就是撐不久。
後來她在全聯角落找到「施華蔻洗髮露」，一開始只是感覺很便宜就試試看，結果效果跟CP值意外地好，現在拿掉安全帽後，手撥一下髮根，立體感就回來了，味道聞起來也很舒服，大讚「真的是細軟髮救星」。「施華蔻洗髮露」每瓶容量是400ml，到3月26日前，1瓶199元、任2瓶特價378元，等於一瓶189元，除了蓬鬆感的洗髮精，還有強韌滋潤、深層潔淨、去屑洗髮精。
過來人讚真的好用 各款都不錯
許多人紛紛表示，「這是第三代了超好用」、「這個是大牌子耶，以前算沙龍級的，現在一般通路都買得到」「洗髮精我沒用過，但是他的染髮劑真的是好用，味道好不刺鼻」、「這品牌洗髮精各款都好用」、「全聯有這個品牌的產品啊？下次要來找找看，感謝分享」、「+1，『手撥一下髮根，立體感就回來了』真的是這樣，好用」。
但有些網友認為不好用，「個人覺得很難用⋯⋯洗完頭髮會扁塌，用不完，後來拿來洗地板了」、「這牌的潤髮乳也很不OK」、「細軟髮，可我覺得還是塌」，還有人指出，這款洗髮精是中國生產的，「這就是我沒購買的原因，雖然是大品牌」。
資料來源：我愛全聯－好物老實說
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原PO在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，她在全聯找到一款冷門到不行的洗髮精「施華蔻洗髮露」，每次都要在貨架找很久，但這款洗髮精真的超好用，她本身是細軟髮，每天通勤戴安全帽真的超崩潰，以前一脫掉帽子，頭髮塌到覺得自己瞬間老了10歲，試過幾個大牌子不是感覺沒有用，就是撐不久。
後來她在全聯角落找到「施華蔻洗髮露」，一開始只是感覺很便宜就試試看，結果效果跟CP值意外地好，現在拿掉安全帽後，手撥一下髮根，立體感就回來了，味道聞起來也很舒服，大讚「真的是細軟髮救星」。「施華蔻洗髮露」每瓶容量是400ml，到3月26日前，1瓶199元、任2瓶特價378元，等於一瓶189元，除了蓬鬆感的洗髮精，還有強韌滋潤、深層潔淨、去屑洗髮精。
許多人紛紛表示，「這是第三代了超好用」、「這個是大牌子耶，以前算沙龍級的，現在一般通路都買得到」「洗髮精我沒用過，但是他的染髮劑真的是好用，味道好不刺鼻」、「這品牌洗髮精各款都好用」、「全聯有這個品牌的產品啊？下次要來找找看，感謝分享」、「+1，『手撥一下髮根，立體感就回來了』真的是這樣，好用」。
但有些網友認為不好用，「個人覺得很難用⋯⋯洗完頭髮會扁塌，用不完，後來拿來洗地板了」、「這牌的潤髮乳也很不OK」、「細軟髮，可我覺得還是塌」，還有人指出，這款洗髮精是中國生產的，「這就是我沒購買的原因，雖然是大品牌」。
資料來源：我愛全聯－好物老實說