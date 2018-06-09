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娛樂

廚神上吊自殺　入行全因「想上女服務生」

娛樂中心／綜合報導2018/06/09 19:17
▲波登自殺，震驚外界。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）
▲波登自殺，震驚外界。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）

知名節目《名廚吃四方》、《波登不設限》主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）爆出逝世消息，CNN也已證實，波登上吊自殺，終年61歲。事實上，波登個性豪放不羈，踏入餐飲界全是因為唸大學時，恰好在餐廳打工，撞見婚宴廚師與新娘激戰，讓他下定決心，非從事這行業不可。

波登曾透露，吸引他走向名廚之路，全是因為大學暑假在餐廳打工時，窺見婚宴廚師、新娘在停車塲偷情，因此認為從事這行業就能有「喝不完的酒」以及「跟女服務生上床」的福利。


▲波登自殺，震驚外界。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）

過去波登也曾多次造訪台灣，不僅嘗過基隆夜市的小吃，也大讚鼎泰豐的小籠包是「世界上最好吃的東西」，更對台灣做出評價「雖然台北並不美麗，但卻藏著美好」。波登靠著誠實不做作的性格，擁有一票粉絲，但如今也只剩追憶。
 

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關鍵字名廚安東尼波登
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