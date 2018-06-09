廚神上吊自殺　入行全因「想上女服務生」

知名節目《名廚吃四方》、《波登不設限》主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）爆出逝世消息，CNN也已證實，波登上吊自殺，終年61歲。事實上，波登個性豪放不羈，踏入餐飲界全是因為唸大學時，恰好在餐廳打工，撞見婚宴廚師與新娘激戰，讓他下定決心，非從事這行業不可。

波登曾透露，吸引他走向名廚之路，全是因為大學暑假在餐廳打工時，窺見婚宴廚師、新娘在停車塲偷情，因此認為從事這行業就能有「喝不完的酒」以及「跟女服務生上床」的福利。



▲波登自殺，震驚外界。（圖／翻攝自臉書，2018.06.09）