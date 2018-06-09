「雨神」發威遇斷電！蕭敬騰卡2層樓高升降梯

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》第二站於9日在上海接力開唱，有「雨神」之稱的他，再次展現雨神威力，下午彩排才一站上台，瞬間讓一週零降雨的上海下起翩翩細雨，讓一旁同事都笑說：「這雨下的好像變一種儀式了！」演唱會上他不僅帶來許多經典歌曲及新專輯歌曲，還表演了一段打鼓秀。
在開場時，出現了小插曲，因為下大雨的關係被斷電，之後復電，沒想到在蕭敬騰演唱〈皮囊〉時，2樓的升降梯突然壞了，卡了半首歌的時間，突然來電時，電梯一動，讓他受到不小驚嚇。
▲蕭敬騰上海演唱會遇跳電。（圖／華納提供 , 2018.06.09）
這次在上海站的虹口足球場是2萬5千人的大型戶外場地，老蕭不但挑戰戶外開唱，更要重現當演唱〈The Song〉時的「脫麥清唱」此外，前陣子手因為打球受傷的老蕭，也堅持完成演唱會中精彩絕倫的「打鼓秀」。提到手傷，老蕭分享自已目前正在恢復中，也隨時跟醫生保持聯絡，現在感覺仍有異物感、手指無法正常彎曲，但都有在持續熱敷，關節能患慢移動，一切都正在恢復中，希望大家不要太擔心。
而在表演打鼓秀時，老蕭不小心看到台下粉絲求婚成功，因此立刻清唱了一段「marry me」，表示：「在我演唱會求婚成功的未來都會非常幸福！」