「雨神」發威遇斷電！蕭敬騰卡2層樓高升降梯

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》第二站於9日在上海接力開唱，有「雨神」之稱的他，再次展現雨神威力，下午彩排才一站上台，瞬間讓一週零降雨的上海下起翩翩細雨，讓一旁同事都笑說：「這雨下的好像變一種儀式了！」演唱會上他不僅帶來許多經典歌曲及新專輯歌曲，還表演了一段打鼓秀。

在開場時，出現了小插曲，因為下大雨的關係被斷電，之後復電，沒想到在蕭敬騰演唱〈皮囊〉時，2樓的升降梯突然壞了，卡了半首歌的時間，突然來電時，電梯一動，讓他受到不小驚嚇。