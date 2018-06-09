NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈詹皇爭奪戰　馬刺將派波總親自招募島島》侯友宜的高民調只是海市蜃樓8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

「雨神」發威遇斷電！蕭敬騰卡2層樓高升降梯

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/10 07:30
▲蕭敬騰上海開唱。（圖／華納提供 , 2018.06.09）
▲蕭敬騰上海開唱。（圖／華納提供 , 2018.06.09）

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》第二站於9日在上海接力開唱，有「雨神」之稱的他，再次展現雨神威力，下午彩排才一站上台，瞬間讓一週零降雨的上海下起翩翩細雨，讓一旁同事都笑說：「這雨下的好像變一種儀式了！」演唱會上他不僅帶來許多經典歌曲及新專輯歌曲，還表演了一段打鼓秀。

在開場時，出現了小插曲，因為下大雨的關係被斷電，之後復電，沒想到在蕭敬騰演唱〈皮囊〉時，2樓的升降梯突然壞了，卡了半首歌的時間，突然來電時，電梯一動，讓他受到不小驚嚇。


▲蕭敬騰上海演唱會遇跳電。（圖／華納提供 , 2018.06.09）

這次在上海站的虹口足球場是2萬5千人的大型戶外場地，老蕭不但挑戰戶外開唱，更要重現當演唱〈The Song〉時的「脫麥清唱」此外，前陣子手因為打球受傷的老蕭，也堅持完成演唱會中精彩絕倫的「打鼓秀」。提到手傷，老蕭分享自已目前正在恢復中，也隨時跟醫生保持聯絡，現在感覺仍有異物感、手指無法正常彎曲，但都有在持續熱敷，關節能患慢移動，一切都正在恢復中，希望大家不要太擔心。

而在表演打鼓秀時，老蕭不小心看到台下粉絲求婚成功，因此立刻清唱了一段「marry me」，表示：「在我演唱會求婚成功的未來都會非常幸福！」

關鍵字蕭敬騰
氣質女星林逸欣解放C奶　網友暴動

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan