才誇F-15更適合拍捍衛戰士續集　美國空軍就掉漆墜機

好萊塢影星湯姆克魯斯日前在推特上表示，將拍攝電影「捍衛戰士」續集，讓許多軍事迷引頸期盼。由於當年拍攝使用的F-14雄貓式( Tom Cat)戰機已於2006年除役，F-35C戰機又未進入海軍執行戰備任務，因此幾乎是欽定F/A-18E/F超級大黃蜂( Super Hornet )戰機作為續集主角御用機。

經典空戰電影「捍衛戰士」( Top Gun)將拍攝續集，美國空軍在推特上建議應該選擇F-15E打擊鷹( Strike Eagle )戰機，才能滿足男主角追求速度的需求。不過，駐日美軍又出包，一架F-15戰機11日在訓練時墜海，飛行員被日本自衛隊救起。

由於超級大黃蜂戰機加速性能、航程都遠不如F-14戰機，美國空軍因而在推特上發文嘲笑，稱「如果獨行俠真的想要滿足他對速度的渴望，他應該跳上我們空軍的 F-15E 戰機！它們每小時極速可有1,875英哩！」

不過，美國海軍馬上發文用「捍衛戰士」中台詞反擊，「美國空軍請記住，孩子們，沒人會理睬第二名。」隨後，美國空軍不服氣又推文反擊，「見識無可比擬的戰機之王：F-15 鷹式。」這次更附上影片證明所言不假。

電影「捍衛戰士」1985年上映時，掀起了美國青年穿皮衣、騎重機、報考海軍飛行員的浪潮，讓美國空軍相當吃味，也埋下了兩大軍種的心結。不過，劇中男主角駕駛的F-14戰機已於2006年除役，同期的F-15戰機卻還在服役，生產線還未停止。F-15至今仍未在空戰中被擊落，曾被評比為現役最強戰機。



▲經典空戰電影「捍衛戰士」( Top Gun)將拍攝續集，預計2019年上映。（圖／翻攝自推特)