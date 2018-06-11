網傳「台中鬼最多」？ 議員：市府公開澄清

都發局長王俊傑表示，針對一般性閒置空屋部分，市府補助閒置空屋進行整修，強化閒置空間媒合、促進活絡再生，對於議員建議訂定空屋利用自治條例，將參考其他縣市作法研議，評估透過具法源性的強制手段協助；另外，針對可能具有文資保存身分的空屋，都發局將配合文化局調查研究及相關計畫促進活化利用。

台中市議會今(11)日進行都發水利建設業務質詢，議員張雅旻指出，網傳「台中鬼最多」的靈異傳聞報導，為避免以訛傳訛，建議市府應積極面對公開澄清，讓民眾瞭解各傳聞景點目前的規劃及願景。此外，對於空屋率六都排名第三，近10萬間空屋，建議市府訂定空屋空地管理自治條例，以免衍生社區的治安、衛生、環保及市容觀瞻等問題，影響台中宜居城市的名聲。

張雅旻指出，月前根據新聞媒體在晚間熱門時段報導指出，台中市被網路鄉民評選為「全台靈異傳說最多縣市」。報導內容提及台中市望高寮（東海碉堡）、烏日聚奎居、大坑卡多里樂園、第一廣場（東協廣場）等地，因曾發生命案、或經營不善、產權糾紛或疏於管理等問題，淪為荒煙蔓草，網路上靈異傳說四起，使這些景點更添神秘色彩。

為此，張雅旻前往位於南大肚山望高寮上的碉堡勘查，碉堡主體大致保存良好、無明顯毀損跡象，惟因建置年代久遠，部分鐵件鏽蝕及外側塗裝迷彩斑駁剝落，卻絕無網路上所傳「陰森詭異」的氛圍，反而是充滿歷史氣息。

張雅旻表示，根據都發局提供的資料指出，目前正在進行「大肚台地資源調查研究計畫」，透過大肚台地生物監測暨生態保育策略評估、歷史與人文、產業與資源調查，以保留大肚山原始自然景觀、棲地復育及自然資源調查方向進行。另一方面，建設局已於106年辦理「望高寮夜景公園整體開發規劃暨天空步道可行性評估」及「台中市大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃案」進行整體遊憩系統及景觀規劃。

張雅旻認為，這些碉堡軍事設施具有極大歷史意義，政府應將其納入其整體規畫並通盤考量，進行修復或美化工作，或許可借鏡金門經驗將其轉型為以軍事為主題的旅遊景點，讓望高寮除了夜景之外多增添一人文特色。

張雅旻也特別到烏日「聚奎居」進行現場勘查，聚奎居為烏日當地富商陳紹宗於1930年日治時期起造，華麗的巴洛克建築風格為其一大特色，陳紹宗本人曾因二二八事件坐牢及土地改革的影響，後陳氏家族沒落，聚奎居也因此荒廢破敗，建築內部老舊傾頹。

根據文化局提供的資料指出，聚奎居已於2012年公告指定為直轄市定古蹟。2013至2014年底辦理「修復或再利用計畫」、2015年開始辦理規劃設計，並於2018年修復發包，預計在2到3年內完成整個修復工程，計畫總金額達6000萬元，榮景可待。

另外，張雅旻指出，曾紅極一時的大坑三大樂園「卡多里樂園」、「東山樂園」、「亞哥花園」等地，在陸續關門歇業後成為一座座荒廢樂園，還流傳紅衣小女孩等知名靈異故事造成一陣討論熱潮。

王俊傑舉例指出，都發局於103年提出大坑風景特定區計畫案，考量環境問題受限，也造成目前土地運用受到較嚴苛限制，目前正辦理通盤檢討，以兼顧環境平衡及區域發展。

都發局說，此案目前於台中市都委會專案小組審查中，預計今年底完成市都委會審議，報請內政部審議，將加速辦理，以活化大坑地區發展。