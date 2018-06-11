安海瑟威很Bitch？　珊卓布拉克真打電話去問她了

珊卓回憶當時腳本中，需要一位參加大都會博物館晚宴的女明星，吸引全球媒體的注意，她優雅、修長的脖子上，戴著價值1億5千萬美金的鑽石項鍊，更是這次晚宴的最重點。這位女星角色，在鏡頭前必須時時保持笑臉迎人並且美艷動人，但私底下卻是一個極難相處、令身邊工作人員都備感壓力的雙面女伶，對此，珊卓直接對導演說：「你這角色是保留給安海瑟威的吧，好，我去幫你問問看。」

導演蓋瑞羅素表示：「編劇最初的確是以某些媒體私下對安海瑟威的個人意見，作出角色設定，但創作過程中也預留了些許修改的彈性空間。」因此一拿到腳本的珊卓，立馬問凱特布蘭琪：「你看過安海瑟威私底下是什麼樣子嗎？我很想知道她是不是一如媒體口中說的難相處，一起去問問吧。」



▲片中的Bitch女星就是按照安海瑟威(左)寫的。（圖／華納兄弟，2018.06.11）

安海瑟威說：「珊卓打電話來說『我們有一個很重要的角色，希望妳會同意演出。』光是電話中，聽到珊卓形容達芙妮克魯格的性格，我已經笑得合不攏嘴了，我相信這樣的角色，早就有人想找我拍了，但沒人有勇氣開口，只有珊卓願意打這通電話給我。」衝著珊卓布拉克與凱特布蘭琪的面子，安海瑟威二話不說接下這部電影，而且把達芙妮演得更瘋狂、更自私、更愛美，也更不在乎身邊工作的人員，連導演都瞠目結舌。安海瑟威說：「拍攝的過程中我真的很開心，也盡全力演出自己被人說的那一面，至於這是不是真正私底下的我，或是別人眼中的我，就留給觀眾自己去判斷。」

珊卓布拉克則說：「每次在片場看到安海瑟威，都像是看到芭比娃娃一般，天天都穿得好漂亮，大家都好羨慕。」導演藉此襯托出她的高高在上，安海瑟威也會有意無意地，往相對簡約的休息室側眼瞄一眼，然後指指點心，架勢十足地指使工作人員送去，工作人員還必須恭恭敬敬地補上一句：「達芙妮小姐送點心給大家享用。」總會讓大家又好氣又好笑。