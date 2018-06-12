圖輯／《蟻人與黃蜂女》宇宙首度訪台宣傳

▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳記者會上笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳記者會上笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳記者會上笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳記者會上笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台宣傳記者會上笑聲連連。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉在訪台宣傳記者會上大嗑糖雕。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉在訪台宣傳記者會上大嗑糖雕。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉在訪台宣傳記者會上大嗑糖雕。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉在訪台宣傳記者會上大嗑糖雕。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》男主角保羅路德。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）
▲《蟻人與黃蜂女》女主角伊凡潔琳莉莉。（圖／記者林調遜攝，2018.6.12）