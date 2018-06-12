圖輯／《蟻人與黃蜂女》宇宙首度訪台宣傳

《蟻人與黃蜂女》男、女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉今（12）日訪台宣傳電影，這是此片全球宣傳的第一站，更是漫威電影首度在台宣傳。記者會上二人以中文及台語跟大家打招呼，訪談中二人的回答更是讓現場笑聲連連。主辦單位送上蟻人和黃蜂女的糖雕，保羅路德與伊凡潔琳莉莉當場嗑了起來，大讚好吃；二人看到「蟻人與黃蜂女爬上台北101」的造型糖雕更是驚嘆不已。保羅路德與伊凡潔琳莉莉也將在明天晚間出席於台北兩廳院廣場舉辦的紅毯見面會與漫威迷互動。