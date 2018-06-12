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涼山瀑布走步道玩水　茂管處澄清遊憩區合理收費

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/12 19:18
▲內層瀑布氣勢磅礡，大量的水以千軍萬馬之勢撞擊時的隆隆聲。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）
▲內層瀑布氣勢磅礡，大量的水以千軍萬馬之勢撞擊時的隆隆聲。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

涼山瀑布位於屏東縣瑪家鄉涼山村，屬於交通部觀光局茂林國家風景區管理。分內外兩層瀑布，從涼山遊憩區入口走進，外層瀑布就在山腳下，行走約10分鐘即可到達，對於一般不喜歡走太遠路的人，是個極為友善的遊憩區。

涼山瀑布外層的瀑布區因為距離短，讓遊客能夠輕易的接觸瀑布，而水勢規模不大，水流和緩，並在瀑底蓄水成潭，又有設立親水區相當適合在此短暫休息避暑、烤肉、戲水在此闔家同樂，假日時總是吸引許多遊客。


▲涼山瀑布外層的瀑布區因為距離短，讓遊客能夠輕易的接觸瀑布。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

而內層瀑布可沿山上步道行，相當具有挑戰性，比較適合有著體力與時間的遊客去賞玩，尤其是當豐水期時，即使相距甚遠仍能感受到水氣迎面撲來。適合在沿途拍照欣賞如賞溪、觀石，瀏覽自然景觀作森林浴，而且也有著為數不少的鳥類與植物棲息於此處，抵達內層瀑布的氣勢磅礡是前面的外層瀑布難以比擬的，那大量的水以千軍萬馬之勢撞擊時的隆隆聲以及山谷間瀰漫的水氣那都讓人感到身心愉快；原住民常唱的「涼山情歌」，就是源於涼山瀑布美景而譜成。


▲涼山瀑布內層瀑布可沿山上步道行，相當具有挑戰性。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

離開涼山遊憩區，不少遊客也愛去涼山瀑布下游走步道玩水，此處位於涼山村的牛角灣溪，因河床及山坡地有部分屬私人的用地，一到假日遊客多，地主會收取100元的停車費，烤肉一桌200元、使用桌椅每人20元，甚至連上廁所及使用步道也是一人20元，讓遊客很傻眼。不過地主說，因為是私人土地，有些硬體設備需要整理維護，還要清理遊客亂丟的垃圾。


▲涼山社區的入口意象。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

比較公家經營的涼山遊憩區汽車停車費一次50元，而且門票收費平日40元，假日60元，顯然是便宜多了！想要玩得經濟實惠，恐怕得先看清楚，比一比。
 

關鍵字涼山瀑布牛角灣溪茂管處遊憩區不當收費
花東唯一指紋比對站　加速辨識時間邀新住民一起做香包　融入台灣民俗

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