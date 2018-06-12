涼山瀑布走步道玩水　茂管處澄清遊憩區合理收費

涼山瀑布位於屏東縣瑪家鄉涼山村，屬於交通部觀光局茂林國家風景區管理。分內外兩層瀑布，從涼山遊憩區入口走進，外層瀑布就在山腳下，行走約10分鐘即可到達，對於一般不喜歡走太遠路的人，是個極為友善的遊憩區。

涼山瀑布外層的瀑布區因為距離短，讓遊客能夠輕易的接觸瀑布，而水勢規模不大，水流和緩，並在瀑底蓄水成潭，又有設立親水區相當適合在此短暫休息避暑、烤肉、戲水在此闔家同樂，假日時總是吸引許多遊客。



▲涼山瀑布外層的瀑布區因為距離短，讓遊客能夠輕易的接觸瀑布。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）