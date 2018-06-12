「白飯配醬瓜就滿足」　夫兒車禍　白髮嬤路邊賣飲料養家

高雄市一名年約 70 歲的阿嬤，因丈夫、兒子出車禍無法工作賺錢，平日下午便一個人到路邊叫賣飲料賺錢養家，即使天氣炎熱、路過車輛廢氣難聞，賣飲料的收入也不多，但阿嬤仍樂觀、滿足地說，自己不求賺大錢，日子平穩就好。

女網友吳霓霓表示，每次下班騎車經過光華、一心路口時，都會看到一名滿頭白髮、身形瘦小的阿嬤在路邊賣飲料，某次她把車停在一旁，走過去向阿嬤買飲料，並提醒阿嬤「妳辛苦了...這邊車很多妳要小心噢！」阿嬤則微笑跟她道謝，還淘氣地看起面相，說她性子急，建議她放輕鬆一點。

進一步聊天後，吳霓霓才知道原來阿嬤的丈夫出車禍行動不便，兒子也因車禍精神不穩定，阿嬤因年紀大，出去找工作也找不到，想著天氣熱大家容易口渴，才會到馬路邊叫賣瓶裝飲料，一方面販售方便，一方面瓶裝飲料能存放的時間也比較長。