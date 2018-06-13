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被質疑赴北市府替侯友宜文大宿舍解圍　邱敬斌：討論慶生

記者陳志仁／新北報導2018/06/13 20:12
▲邱敬斌今（13）日受訪時喊冤說，如果是要處理特定的事情，就不會光明正大的進去，他是與總工程司陳建華討論慶生之事。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）
▲邱敬斌今（13）日受訪時喊冤說，如果是要處理特定的事情，就不會光明正大的進去，他是與總工程司陳建華討論慶生之事。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵之際，驚傳新北市政府副秘書長邱敬斌昨（12）日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多揣測。

邱敬斌今（13）日受訪時喊冤說，如果是要處理特定的事情，就不會光明正大的進去，他是在前往營建署找綜合規劃組科長蔡玉滿溝通新北市樹林區的「大柑園」特定農業區改一般農業區的公務前，先到都發局去恭喜張剛維升任副局長，及與舊識總工程司陳建華討論慶生之事。

邱敬斌指出，他在台北市政府服務18年，有很多老朋友，與張剛維不僅是大學同學，也是一起在都發局服務的同梯，當時2人都歷任正工程師、專門委員，而都發局每個月都會舉行同仁的慶生會；由於6月13日是他的生日，因此在生日的前夕，他才與新北市政府城鄉局副局長汪禮國前往討論慶生及話家常。

新北市議員參選人戴瑋姍在臉書PO文質疑，新北市副秘書長邱敬斌在侯友宜身陷99宿舍違規使用風暴時刻，竟然偕同城鄉局副局長汪禮國前往台北市政府，見了對於此案是否開罰的主管機關都發局的副局長張綱維；邱俊斌跟汪禮國在這個時機點跑去台北市政府，不是一句冤枉，一句只是拜訪老友可解除外界質疑。

戴瑋姍問，昨天兩位到台北市政府，除了見到都發局副局長，有沒有見到建管處處長？如果有，談了什麼？不顧這麼敏感的時間點，還是上班時間，跑去拜會舊識，看來有人很緊張？畢竟柯文哲已經下令都發局調查，究竟是大力查、輕輕查、速速查、緩緩查，都影響了民眾知的權利，及侯友宜面對相關責任的程度啊！

關鍵字侯友宜新北市政府副秘書長邱敬斌張剛維總工程司陳建華新北市政府城鄉局副局長汪禮國戴瑋姍
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