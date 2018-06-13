被質疑赴北市府替侯友宜文大宿舍解圍　邱敬斌：討論慶生

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵之際，驚傳新北市政府副秘書長邱敬斌昨（12）日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多揣測。
邱敬斌今（13）日受訪時喊冤說，如果是要處理特定的事情，就不會光明正大的進去，他是在前往營建署找綜合規劃組科長蔡玉滿溝通新北市樹林區的「大柑園」特定農業區改一般農業區的公務前，先到都發局去恭喜張剛維升任副局長，及與舊識總工程司陳建華討論慶生之事。
邱敬斌指出，他在台北市政府服務18年，有很多老朋友，與張剛維不僅是大學同學，也是一起在都發局服務的同梯，當時2人都歷任正工程師、專門委員，而都發局每個月都會舉行同仁的慶生會；由於6月13日是他的生日，因此在生日的前夕，他才與新北市政府城鄉局副局長汪禮國前往討論慶生及話家常。
新北市議員參選人戴瑋姍在臉書PO文質疑，新北市副秘書長邱敬斌在侯友宜身陷99宿舍違規使用風暴時刻，竟然偕同城鄉局副局長汪禮國前往台北市政府，見了對於此案是否開罰的主管機關都發局的副局長張綱維；邱俊斌跟汪禮國在這個時機點跑去台北市政府，不是一句冤枉，一句只是拜訪老友可解除外界質疑。
戴瑋姍問，昨天兩位到台北市政府，除了見到都發局副局長，有沒有見到建管處處長？如果有，談了什麼？不顧這麼敏感的時間點，還是上班時間，跑去拜會舊識，看來有人很緊張？畢竟柯文哲已經下令都發局調查，究竟是大力查、輕輕查、速速查、緩緩查，都影響了民眾知的權利，及侯友宜面對相關責任的程度啊！