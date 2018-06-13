被質疑赴北市府替侯友宜文大宿舍解圍　邱敬斌：討論慶生

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵之際，驚傳新北市政府副秘書長邱敬斌昨（12）日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多揣測。

邱敬斌今（13）日受訪時喊冤說，如果是要處理特定的事情，就不會光明正大的進去，他是在前往營建署找綜合規劃組科長蔡玉滿溝通新北市樹林區的「大柑園」特定農業區改一般農業區的公務前，先到都發局去恭喜張剛維升任副局長，及與舊識總工程司陳建華討論慶生之事。

邱敬斌指出，他在台北市政府服務18年，有很多老朋友，與張剛維不僅是大學同學，也是一起在都發局服務的同梯，當時2人都歷任正工程師、專門委員，而都發局每個月都會舉行同仁的慶生會；由於6月13日是他的生日，因此在生日的前夕，他才與新北市政府城鄉局副局長汪禮國前往討論慶生及話家常。