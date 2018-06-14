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影／卵巢功能AMH 0.05　想「子」望微乎其微

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/14 10:02
▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

卵巢功能指數低到破最低紀錄，連執業醫師都認為要懷孕只有「借卵」，求子態度堅定的芷萱（化名）堅持要累積胚胎，讓婦產科醫師蔡鋒博感動，芷萱配合醫師進行療程，皇天不負有心人，芷萱今日到醫院進行產檢，蔡鋒博醫師說，芷萱成功受孕已有8周，而芷萱也現身分享求子艱辛的心歷路程，也詮釋母愛的偉大。


▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

從事教職的芷萱今年37歲，婚後4年就是一直無法順利懷孕，找過許多婦產科，所得到的答案是卵巢功能不佳，指數 AMH只有0.05，但，延續香火的壓力讓芷萱和先生備感一股巨大的壓力。


▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

芷萱在先生的陪同下前往彰化市博元婦產科諮詢試管嬰兒相關資訊，經進一步檢查，蔡鋒博醫師發現她的卵巢已提早衰退，功能指數AMH只有0.05，竟比這標準低了10倍，因此建議芷萱能以借卵生育，然而她仍堅持以自己的卵子懷孕。


▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

芷萱說她要累積胚胎，AMH只有0.05到底要累積幾次，連醫師都不敢掛保證，蔡鋒博於是尊重芷萱自己的決定，在施以倍孕力排卵針治療，採到5顆卵，其中 1顆受精胚胎順利著床成功。蔡鋒博說，文獻上AMH小於0.5就要借卵了，要依賴自己的卵子能成功受孕，其機率是微乎其微。


▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

蔡鋒博表示，卵巢對於女性朋友來說十分的重要，造成卵巢功能早衰有自身免疫性疾病引起卵巢早衰，其中合併甲狀腺疾病是最常見的原因，手術、化療、放療和環境毒素也會造成，都可能讓婦女在 40 歲之前出現「停經」，導致年輕女性的生育力受損甚至不孕。


▲卵巢功能指數指數AMH只有0.05，低到破最低紀錄，女教師以自己的卵子成功懷孕，讓母愛再創「生命」奇蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

蔡鋒博說，芷萱堅持要累積胚胎的勇氣，也讓胚胎著床已進入第 8週，並且聽到清晰的胎兒心跳，他在分享求子艱辛的心歷路程時，十分感謝先生獨自扛在各種壓力，芷萱堅定不移的意志，勇於向命運挑戰精神，也為「母愛」才是「生命」的鬥士作最完美的註解。

關鍵字卵巢懷孕不孕排卵針借卵
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