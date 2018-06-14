德國足球隊「西裝配白鞋」　瞬間變超級男模團

早在 2014 與 2016 年時，德國男裝精品品牌 HUGO BOSS 就曾為德國國家足球隊打造專屬西裝，讓足球員瞬間變成帥氣男模。這次 HUGO BOSS 在俄羅斯世足賽開踢前，也公開了這款以深藍色為主色的西裝，迷暈不少女性粉絲。

2018 FIFA 足球世界盃將於今（ 14 ）日晚間正式開幕！除了球技之外，各隊成員的穿搭與外型也是球迷關注的焦點。德國隊這次就穿上德國品牌 HUGO BOSS 量身打造深藍色西裝搭配小白鞋，隊員一字排開展現的帥氣度，讓網友大讚「以為是在看夢幻男模團！」



▲足球員穿上西裝，一瞬間變成超級男模。（圖／翻攝自HUGO BOSS官網）

本次西裝除了深藍色為一大亮點外， HUGO BOSS 將代表勇敢進取、同時也是德國足球隊隊徽的鷹徽記與德國國旗融入服裝設計細節當中。除了正式的西裝外，HUGO BOSS 也推出襯托運動員風采的飛行員夾克與休閒長褲，整體風格看起來相當輕鬆。



▲服裝設計上融入了許多巧思。（圖／翻攝自HUGO BOSS官網）



▲飛行夾克搭配長褲的造型也是相當帥氣。（圖／翻攝自HUGO BOSS官網）

德國中後衛馬特斯·胡梅爾斯（ Mats Hummels ）也擔任本次品牌大使，帥氣照片一曝光後網友紛紛大喊「又帥又會踢球，太不公平」、「要出道了嗎？」「真的帥到沒話說」



▲德國中後衛胡梅爾斯擔任品牌大使。（圖／翻攝自HUGO BOSS官網）