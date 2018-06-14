讚歎seafood？她見證妙禪顯靈趕小偷　保住一萬元

佛教如來宗的官網上「佛弟子的真心」可見信徒分享的信後心得，內容幾乎都是「感恩師父！讚歎師父！」繼上次有網友分享，自己差點害台基電損失慘重，因受到師父幫助順利度過難關後，近日又有女信徒表示，自己入門 5 年，依教奉行後，生命開始發生了一連串的奇蹟，除了健康狀況改善，師父也妙轉了她與家人的關係。

佛教如來宗創辦人妙禪擁有眾多信徒，之前曾被爆出「接受信徒兩輛總價值 4 千多萬的勞斯萊斯」、「在電梯內爆扯女信徒頭髮」等事件惹議。近日又有女信徒分享自己親身見證妙禪顯靈嚇跑小偷，保住一萬多元現金，有網友將此文分享到 PTT ，隨即「噓」聲四起，引發鄉友們議論紛紛。

更神奇的是，師父還為她顯靈趕小偷，讓小偷知難而退，連壓在桌上的一萬多元現金也沒被偷走，讓她不僅毫髮無傷也無任何金錢損失，「無比的感恩讚歎師父！」

此外，女子在見證文中提及，自己隔天將事情的來龍去脈告訴師姐，結果師姐要她好好感恩師父，因為在北部，也有其他師姐發生相同的例子，「是師父護持著我們的人身法船安全，唯有透過持續的行，才能不斷開悟突破，幫助更多的人。」



▲網友將妙禪師父的信徒見證分享文轉至 PTT 。（圖／翻攝自PTT）

網友將此篇見證文轉至 PTT 並寫道：「妙禪師父智勇雙全阿！之前幫忙防詐騙，保住了信徒 15 萬現金，現在又更厲害了，直接和小偷對幹，小偷嚇到倉皇而逃，抽屜裡一萬多元現金也被妙禪師父保住了。」他不禁讚嘆「師父一定擁有跟館長一樣的肉體，身材壯碩的小偷看到他都會倉皇而逃」。

許多鄉友看後則紛紛吐槽：「結果卻保不住自己的千百萬現金 一直送給神棍」、「結果繳給師父得遠遠超過保住的一萬多.....真划算~？！」「趕快把保住的現金供養 seafood 」、「阿不就好棒棒 這麼強怎不多救點人」、「關三天 」、「這跟某某無上師的詐財、怪力亂神差不多。」「業力引爆了嗎」。