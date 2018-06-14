NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈刪年資補償金　藍委籲重視教師權益孫安佐面臨重刑　邱彰要政府出面8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

讚歎seafood？她見證妙禪顯靈趕小偷　保住一萬元

生活中心／綜合報導2018/06/14 11:32
▲女信徒見證妙禪顯靈趕跑小偷，保住她一萬元現金。（圖／ NOWnews 資料圖片）
▲女信徒見證妙禪顯靈趕跑小偷，保住她一萬元現金。（圖／ NOWnews 資料圖片）

佛教如來宗創辦人妙禪擁有眾多信徒，之前曾被爆出「接受信徒兩輛總價值 4 千多萬的勞斯萊斯」、「在電梯內爆扯女信徒頭髮」等事件惹議。近日又有女信徒分享自己親身見證妙禪顯靈嚇跑小偷，保住一萬多元現金，有網友將此文分享到 PTT ，隨即「噓」聲四起，引發鄉友們議論紛紛。

佛教如來宗的官網上「佛弟子的真心」可見信徒分享的信後心得，內容幾乎都是「感恩師父！讚歎師父！」繼上次有網友分享，自己差點害台基電損失慘重，因受到師父幫助順利度過難關後，近日又有女信徒表示，自己入門 5 年，依教奉行後，生命開始發生了一連串的奇蹟，除了健康狀況改善，師父也妙轉了她與家人的關係。

更神奇的是，師父還為她顯靈趕小偷，讓小偷知難而退，連壓在桌上的一萬多元現金也沒被偷走，讓她不僅毫髮無傷也無任何金錢損失，「無比的感恩讚歎師父！」

此外，女子在見證文中提及，自己隔天將事情的來龍去脈告訴師姐，結果師姐要她好好感恩師父，因為在北部，也有其他師姐發生相同的例子，「是師父護持著我們的人身法船安全，唯有透過持續的行，才能不斷開悟突破，幫助更多的人。」


▲網友將妙禪師父的信徒見證分享文轉至 PTT 。（圖／翻攝自PTT）

網友將此篇見證文轉至 PTT 並寫道：「妙禪師父智勇雙全阿！之前幫忙防詐騙，保住了信徒 15 萬現金，現在又更厲害了，直接和小偷對幹，小偷嚇到倉皇而逃，抽屜裡一萬多元現金也被妙禪師父保住了。」他不禁讚嘆「師父一定擁有跟館長一樣的肉體，身材壯碩的小偷看到他都會倉皇而逃」。

許多鄉友看後則紛紛吐槽：「結果卻保不住自己的千百萬現金 一直送給神棍」、「結果繳給師父得遠遠超過保住的一萬多.....真划算~？！」「趕快把保住的現金供養 seafood 」、「阿不就好棒棒 這麼強怎不多救點人」、「關三天 」、「這跟某某無上師的詐財、怪力亂神差不多。」「業力引爆了嗎」。

 

 

 

 

關鍵字seafood妙禪佛教如來宗讚歎師父小偷顯靈
南部風雨漸強　東琉線交通船停駛蘋果 SE2 明上市？2萬有找

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan