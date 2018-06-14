賴清德再出招　拍板用金融業百兆資金救經濟

行政院長賴清德救經濟再出招，今（14）日提出「金融發展行動方案」，賴揆表示，金融之於民生經濟具有唇齒相依關聯，若能有效運用金融業所持有的大眾資金，可協助國家進步及經濟發展，並解決民生問題，此次方案相當全面且具體，也有許多創新作為，後續政府會開啟與社會對話的機制，把政策做更清楚的說明，並聽取社會意見，讓後續政策推動時，能公私部門密切合作，讓金融業發展更順利成功。

證券期貨業部分，目標是兩年內股市新增百檔上市櫃，推動方向及具體策略為：營造友善投資環境，推動制度與國際接軌、擴大金融創新，促進商品多元化、形塑公司治理文化，提升台股能見度、增加併購誘因，提升產業競爭力。

保險業部分，目標是三年內保障型及高齡化商品（不含投資型）占比大於60%、五年內微型保險累積承保人數大於一百萬人、三年內保險業新增國內5+2產業投資金額超過1500億，推動方向及具體策略為：促進多元保險保障，發揮保險安定社會人心功能、營造友善投資環境，引導保險資金協助經濟發展、建置數位化保險基礎建設，推動保俺科技發展、建構新一代保險監理制度，與國際接軌。

金融科技部分，目標是三年內每年受理十件金融創新實驗申請案，推動方向及具體策略為：推動創新實驗機制，發展台灣金融科技創新基地、設置金融科技創新園區，培育創新創業、擴大金融科技展，爭取國際商機。

行政院副院長施俊吉表示，金管會主委顧立雄在院會中提到有趣的數字，我國的銀行體系有40兆存款，上市上櫃公司的市值有37兆，保險業有23兆資金，全部加起來剛好100兆，這100兆是我國人民的財富，數值高達GDP的5倍，也是政府預算的50倍，因此金融業實力非常雄厚，所以如何利用這股力量來協助台灣經濟成長，幫助各行各業能夠獲得所需的資金、機會，是政府念茲在茲，一定要做的事情，政府過去從沒提出如此完整且全面化的行動方案，該方案定能完成總統及賴揆希望的「幸福共好」目標，未來政府會努力去完成四大方向及十五項措施。



▲行政院副院長施俊吉表示，我國的銀行體系有40兆存款，上市上櫃公司的市值有37兆，保險業有23兆資金，全部加起來剛好100兆，這100兆是我國人民的財富，如何利用這股力量來協助台灣經濟成長，是政府念茲在茲，一定要做的事情。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）

賴清德表示，今天政院提出的「金融發展行動方案」，是多年來最完整也最全面的一次，目的是將台灣打造成具前瞻性、國際競爭力的金融市場，希望金融可以和產業攜手，一起進軍國際市場。此外，在日趨競爭的國際市場內，科技是不可或缺的一部分，因此這次方案也特別鼓勵結合科技創新，政府會開放兩家純網路銀行，讓國內實體銀行也可以運用科技技術不斷創新，不僅僅可以提供更好的金融服務，推升台灣經濟發展，也會具備更強的國際競爭力。

賴清德指出，總統蔡英文曾指示他，要多多開闢金融商品，特別是長照產業保險這一部分，所以在這次金融設計中，也把這部分包含其中，這次的方案，有一些新的做法，包括要修改法令或是新政策，後續要請施俊吉和金管會主委顧立雄開啟和社會對話的機制，把政策做更清楚的說明，並聽取社會意見，讓後續政策推動時，能公私部門密切合作，讓金融業發展更順利成功。

