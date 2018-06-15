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政治

吳音寧自稱農村野兔　柯文哲：遇到豺狼虎豹都很痛苦

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/15 12:17
▲台北市長柯文哲 15 日出席《改變：12位公民實踐者的故事》新書座談會。（圖／北市府提供 , 2018.6.15）
▲台北市長柯文哲 15 日出席《改變：12位公民實踐者的故事》新書座談會。（圖／北市府提供 , 2018.6.15）

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，不少人認為吳音寧就像過往的社運人士一樣，進入政府體制有水土不服的現象，應該找個時機下台。對此，台北市長柯文哲今（ 15 ）日表示，「常常社會不正常，正常人都變得很痛苦」，對於吳音寧自稱農村野兔，柯則說，不管吳音寧是小白兔，還是農村野兔，一樣都是兔，遇到豺狼虎豹都很痛苦的。

外傳農委會副主委陳吉仲私下勸吳音寧下台，柯文哲說，這種事就是很為難，因為吳音寧也不能在這種狀態下，背負一個罪名下台，但當年吳音寧會上台，也是陳吉仲堅持要用的。

對於他派政風處人員到北農查帳，遭外界質疑違法，曾任士林地檢署檢察官的律師曾勁元，上午也在獨派成員陪同下赴北檢按鈴告發他妨害自由。柯文哲表示，自己當初是有跟底下的人講，因為北農 9 月 19 日要開臨時董事會，所以在董事會之前會把事情弄清楚。

柯文哲強調，北市公務員做了 20、30 年，不用擔心他們會犯法，或是會做出讓自己會坐牢的事情，市場處身為主管機關，加上北農監察人是財政局副局長，所以他們還是可以去北農查帳，政風處最多是去陪伴他們，況且市場處底下也有設政風人員。

柯文哲重申，也許市長對《公司法》不熟，但是放心好了，這些公務員做了二、三十年，他們熟的很，他們不會做出違法、讓自己坐牢的事，這些公務員都很聰明。

至於對曾勁元舉動有何評價？柯文哲反問媒體「他是不是要選舉啊？」媒體說「對」，柯接著說「難怪，這也還好啦，反正該怎麼做就怎麼做。」

關鍵字吳音寧北農柯文哲陳吉仲曾勁元
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