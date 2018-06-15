吳音寧自稱農村野兔　柯文哲：遇到豺狼虎豹都很痛苦

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，不少人認為吳音寧就像過往的社運人士一樣，進入政府體制有水土不服的現象，應該找個時機下台。對此，台北市長柯文哲今（ 15 ）日表示，「常常社會不正常，正常人都變得很痛苦」，對於吳音寧自稱農村野兔，柯則說，不管吳音寧是小白兔，還是農村野兔，一樣都是兔，遇到豺狼虎豹都很痛苦的。

外傳農委會副主委陳吉仲私下勸吳音寧下台，柯文哲說，這種事就是很為難，因為吳音寧也不能在這種狀態下，背負一個罪名下台，但當年吳音寧會上台，也是陳吉仲堅持要用的。

對於他派政風處人員到北農查帳，遭外界質疑違法，曾任士林地檢署檢察官的律師曾勁元，上午也在獨派成員陪同下赴北檢按鈴告發他妨害自由。柯文哲表示，自己當初是有跟底下的人講，因為北農 9 月 19 日要開臨時董事會，所以在董事會之前會把事情弄清楚。